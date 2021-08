Durante l’Xbox gamescom 2021 show, Humble Games ha mostrato diversi giochi indie che sono disponibili da giocare al day one su PC, console e cloud con Xbox Game Pass: Archvale, Bushiden, Chinatown Detective Agency, Dodgeball Academia, Flynn: Son of Crimson, Midnight Fight Express, Next Space Rebels, Signalis, Unpacking e Unsighted. Più informazioni sul sito su humblegames.com

Qui sotto potete vedere il trailer.