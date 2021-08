Durante l’evento Opening Night, è stato presentato il primo gameplay del tanto atteso Call of Duty Vanguard. Il titolo è sviluppato da Activision, in Call of Duty: Vanguard, nel quale i giocatori vivranno fondamentali battaglie della Seconda guerra mondiale, combattendo in Nord Africa, nel Pacifico e nei fronti orientali e occidentali d’Europa. Il gioco uscirà il 5 novembre è sarà disponibile per tutte le piattaforme.