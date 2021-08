Wasteland 3: annunciato Cult of The Holy Detonation e Colorado Collection

Continua ad andare avanti l’Xbox gamescom 2021 show, ed è ora il turno di Wasteland 3, che si mostra con il DLC Cult of The Holy Detonation, che arriverà il 5 ottobre. Annunciata poi la Colorado Collection, edizione del gioco che contiene tutte le espansioni, compresa quest’ultima. Successivamente in studio, è lo stesso game director David Rogers ha parlare del nuovo contenuto.

Cult of the Holy Detonation espande l’esperienza di Wasteland 3 con l’ingresso nel complesso di Cheyenne Mountain, pieno di nuovi personaggi, nemici, impegnativi incontri di combattimento e nuove potenti armi e armature. La tua squadra di Rangers sarà messa alla prova come mai prima d’ora in incontri basati su obiettivi che danno un tocco creativo al combattimento a turni già profondamente tattico. I Rangers dovranno spegnere i reattori, liberare i sistemi di ventilazione e adottare contromisure difensive per arginare una marea infinita di pericolosi mutanti e macchine all’interno del fatiscente bunker militare.

Wasteland 3: Colorado Collection

L’intera esperienza di Wasteland 3 in una collezione colossale. Oltre gioco base, la Colorado Collection include entrambe le espansioni The Battle of Steeltown e Cult of the Holy Detonation, oltre agli oggetti bonus Colorado Survival Gear. Uscirà sempre il 5 ottobre.

Qui sotto potete vedere il filmato.