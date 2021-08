Into the Pit: ecco il trailer dall’evento Xbox al Gamescom

Si scalda, in tutti i sensi, l’evento Xbox del Gamescom 2021, con il trailer di Into the Pit, il nuovo sparatutto in prima persona che ci permetterà di calarci nei panni di un protagonista in grado di affrontare le schiere infernali soltanto grazie all’enorme potere delle proprie mani.

La breve clip mostrata durante l’evento ci ha permesso di dare una prima occhiata alla grafica e ai poteri che sarà possibile mettere in campo in questo intrigantissimo e sanguinoso titolo. Il gioco, che fa parte del progetto Humble Games, sarà disponibile a partire dal 19 ottobre, per cui preparatevi a distruggere le orde demoniache grazie ai vostri raggi di energia, e a scendere… Into the Pit!