Sea of Thieves: arriva Mayhem, ispirato a Borderlands!

Tra gli aggiornamenti che arrivano dall’evento Xbox al Gamescom 2021 ce n’è anche uno per tutti gli appassionati di Sea of Thieves: il gioco action-adventure piratesco di Rare e Xbox Games Studios infatti sta per salutare l’inizio di un evento speciale ispirato, niente meno, che all’universo folle d Borderlands.

L’evento Mayhem permetterà a tutti i giocatori di Sea of Thieves di misurarsi in un setting spettacolare, con una nave ispirata ai Vaults of Pandora di Borderlands. Ma affrettatevi, perché l’evento speciale sarà disponibile per un periodo limitato, dal 24 agosto al 7 settembre!