Destiny 2 La Regina dei Sussurri Anteprima: Savathûn e i guardiani dell’Alveare

Lo ammetto: quando devo parlare di Destiny mi vengono in mente tutti quei ricordi a cui sono legato da quando l’opera targata Bungie è apparsa sul mercato per la prima volta il 9 Settembre 2014. Da quel momento, ho capito che la nuova iterazione della nota casa statunitense sarebbe stata per me non solo un semplice gioco, ma qualcosa di più profondo. Così è stato, grazie a Destiny ho fatto la conoscenza di tantissime persone, fondando delle amicizie durature nel corso del tempo. Questo è per me Destiny: un titolo che mi ha fatto riscoprire l’importanza di un mondo connesso a livello social, oltre ovviamente a tutte quelle componenti che ne hanno reso grande la produzione. Nella giornata di ieri, Bungie ha svelato alcune carte per il futuro legato a Destiny 2, mostrando in ottima forma La Regina dei Sussurri, prossima, grande espansione in arrivo dalla giornata del 22 Febbraio 2022. Oltre ai nuovi contenuti, abbiamo potuto dare uno sguardo alla nuova location, ai cambiamenti apportati in termini di gameplay e al villain principale del contenuto scaricabile. Insomma, c’è tanto da parlare, e lo faremo con calma e in ordine nell’anteprima dedicata all’espansione mostrata da poco.

Destiny 2 La Regina dei Sussurri: Savathûn e la verità

Dallo showcase dedicato a Destiny 2 La Regina dei Sussurri, vediamo finalmente la figura di Savathûn, entità dell’alveare, protagonista di svariati eventi all’interno dell’universo del titolo. Infatti, quando Osiride rimase impotente e senza speranza contro i seguaci di Xivu Arath, Savathûn si impossessa del povero Guardiano e mentore di Ikora per poter proseguire la sua missione: distruggere Xivu Arath per essere libera da ogni catena. Questo, però, lo abbiamo appreso solamente dalla Stagione dei Perduti, lanciata proprio ieri per l’occasione. Da quello che abbiamo potuto constatare inizialmente, quest’ultima riuscirà a completare il suo scopo, con quali mezzi lo scopriremo durante la season in corso. Nel trailer mostrato subito all’inizio dello showcase, vediamo tre guardiani percorrere una sorta di palude, dove vengono assaliti da alcune unità dell’alveare molto particolari e che destano forte preoccupazione. Infatti, sembrerebbe che Savathûn sia riuscita in qualche modo ad impossessarsi della luce, trasformando a tutti gli effetti le unità dell’alveare in veri e propri guardiani compresi di uno spettro molto particolare e dal design decisamente coerente con la fazione che oramai conosciamo da diverso tempo. Un’altra cosa molto bizzarra è che, a quanto pare, la dea della menzogna abbia fornito le abilità della Luce ai suoi seguaci, di conseguenza potranno sferrare delle abilità ad Arco, Fuoco e da Vuoto proprio come succede con i Guardiani.

Insomma, già dalle premesse narrative dell’espansione La Regina dei Sussurri, ci troviamo di fronte a qualcosa per cui Bungie non ci ha per niente abituati, e che potrebbe soddisfarci (e non poco) in termini di trama e lore, D’altronde stiamo parlando pur sempre di Savathûn. Ovviamente non tutto sarà nelle nostre uniche mani, dato che nella clip video abbiamo potuto vedere Ikora, la quale ricoprirà sicuramente un ruolo fondamentale durante l’intero arco dell’espansione. Tutto questo ci pone un grande interrogativo se Zavala, il Corvo ed altri personaggi presenti nella produzione avranno dei ruoli importanti come la nostra Strega che oramai ci accompagna costantemente nei nostri viaggi proprio a partire dal primo Destiny.

Destiny 2 La Regina dei Sussurri: tanti nuovi contenuti e non solo

Dopo alcune rivelazioni lato trama, ecco che Bungie finalmente ha mostrato alcuni contenuti che arriveranno con l’espansione. Innanzitutto, com’era intuibile, ci sarà una nuova location: Il Tronomondo di Savathûn, un luogo estremamente pericoloso ma al contempo affascinante, dominato dalla menzogna e costruito proprio ad immagine dalla sorella di Oryx. Ci sarà anche un castello dove lei si presenta come l’assoluta regina, oltre alle varie ambientazioni presenti come una palude e, come se non bastasse, all’interno di quest’ultima vi è presente una nave piramidale. In seguito a qualche dettaglio sulla nuova location, Bungie ci presenta un nuovo archetipo di arma: il Falcione. Quest’ultima è un arma energetica, di conseguenza utilizzerà delle munizioni speciali e possiederà delle abilità corpo a corpo, capacità difensive e proiettili a distanza. Inoltre, da quanto abbiamo potuto capire, se vi butterete nella mischia con il Falcione, potrete sfruttare diverse combo. Un’altra peculiarità che la differenzia tra le altre bocche da fuoco è che non potrà in alcun modo essere ottenuta tramite il completamento delle altre attività o aprendo forzieri, ma dovrà essere costruita da noi stessi. Ed ecco che l’azienda statunitense ci presenta un nuovo modo di produzione delle armi, che darà vita ad un sistema legato alla progressione veramente azzeccato e intrigante.

Più le vostre armi saliranno di livello e maggiore sarà la potenza di fuoco. Da quanto svelato da Bungie, nel nuovo sistema di produzione delle armi saranno incluse tutte le bocche da fuoco del Tronomondo, quelle della nuova incursione e armi stagionali. Per concludere l’argomento, Bungie ci fa sapere che intenderà aggiungere sempre più armi nel corso delle future stagioni, sia storiche appartenenti al passato e sia nuove. Insomma, tale implementazione all’interno del titolo non farà altro che accontentare gli appassionati e tenerli incollati maggiormente sull’opera online. Passiamo ora a quanto svelato dalla campagna della Regina dei Sussurri. Secondo quanto dichiarato da Bungie, il team ha prestato particolarmente cura alla realizzazione di quest’ultima, dando vita a delle missioni memorabili per il giocatore stesso, soprattutto quando i player dovranno vedersela per la prima volta contro i Guardiani dell’Alveare. Un’aggiunta che mi ha vagamente ricordato le missioni giornaliere provenienti da Destiny 1, e che la campagna con tutte i relativi livelli della storia avrà una modalità leggendaria, molto più difficile rispetto a quella normale con nemici più resistenti e rientro limitato, dove la difficoltà aumenterà in base al numero di Guardiani presenti così come il bottino dopo aver completato tale attività.

Uno sguardo al futuro

Oltre a queste aggiunte all’interno di Destiny 2: La Regina dei Sussurri, Bungie ha ben pensato di voler apportare delle modifiche per quanto riguarda le classi della luce. Da quanto rivelato dalla compagnia, ad ogni stagione dell’anno 5, ci saranno dei cambiamenti per le nostre amate abilità Solari, Vuoto e ad Arco. Quest’ultime saranno già presenti con La Regina dei Sussurri, dove si inizierà con le abilità da Vuoto. Come se non bastasse, proprio com’è avvenuto con La Stasi in Oltre la Luce, il team aggiungerà lo stesso sistema legato a nature e frammenti con le classi della luce. Insomma, questo è tutto quello che è stato presentato finora per quanto riguarda La Regina dei Sussurri. Inoltre, Bungie ha anche svelato il contenuto che porrà fine una volta per tutte alla saga tra luce e oscurità: Destiny 2 La Forma Ultima. Questo (ultimo?) contenuto sarà estremamente importante per tutti i Guardiani, poiché decreterà la fine vera e propria di questo conflitto tra luce e oscurità iniziato proprio il 9 Settembre 2014, quando Destiny 1 giungeva per la prima volta nei negozi. Invece, dilungandoci sul futuro del gioco dopo La Regina dei Sussurri, la compagnia aggiungerà due nuove Segrete e, come se non bastasse, riporterà in vita ad una versione rimasterizzata di un’altra incursione presente su Destiny 1, che potrebbe essere una tra le seguenti: La Fine di Crota, La Caduta di un Re e Furia Meccanica, ma chissà tra queste tre quale raid verrà incluso durante le future stagioni.

Concludiamo parlando di quello che attende tutti i Guardiani nei prossimi mesi e anni, dopo La Forma Ultima: Bungie ha rivelato di aver qualche piano dopo la fine della saga tra luce e oscurità. Non abbiamo ben capito se l’azienda statunitense continuerà a supportare lo shared world shooter tramite un’altra espansione ma, al momento, direi che possiamo attendere senza pretese grazie alle futuri espansioni che arriveranno. Inoltre, aspettiamoci grandi cose per La Regina dei Sussurri, e mi riferisco in questo caso all’Incursione. Può darsi che, come encounter finale, ci sarà proprio Savathûn da far fuori, ma questo lo scopriremo solo quando Bungie aprirà ufficialmente le porte all’incursione stessa, dove tra l’altro ci sarà sicuramente la corsa al world first per il completamento dell’attività.

Data d’uscita: 22 febbraio 2022

Sviluppatore: Bungie

Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia

Publisher: Bungie

Destiny 2 La Regina dei Sussurri si prospetta essere l’espansione più ambiziosa mai vista finora all’interno dell’universo di Destiny. I Guardiani dell’alveare hanno decisamente attirato l’attenzione, con tanto di abilità della luce. Il nuovo archetipo di arma, ossia il Falcione, presenta delle peculiarità interessanti così come tutto il sistema legato alla creazione legata alle armi. Per quanto riguarda la campagna, ci sono delle ottime premesse, con la possibilità di svolgerla in una modalità leggendaria, la quale aumenterà la difficoltà e non solo. Insomma, ancora dobbiamo aspettare diverso tempo per mettere i piedi sul Tronomondo eretto da Savathûn, ma intanto possiamo già raccogliere i semi con la Stagione dei Perduti, disponibile da ieri su Destiny 2. Insomma, come dice la Dea della Menzogna: La verità è una cosa strana.