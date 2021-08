Forza Horizon 5 Anteprima: bienvenido en Mexico!

Se il vostro sogno è quello di guidare automobili da favola in completa libertà, attraversando panorami magnifici al massimo della velocità, allora la risposta, fin dal lontano 2012, è Forza Horizon. La serie racing esclusiva di Xbox sta per tornare con il suo quinto capitolo, che si è mostrato ieri, come ciliegina sulla torta dell’evento con il quale la console di casa Microsoft ha segnato la sua partecipazione all’edizione 2021 di Gamescom. Un trailer attesissimo, questo di Forza Horizon 5, che ha svelato ben otto minuti di gameplay di quella che è ormai diventata una vera e propria icona della serie: la prima corsa con la quale dovremo raggiungere il festival iniziale, che darà il via al titolo.

Un trailer che ci ha permesso di ammirare qualcuna delle (spettacolari) ambientazioni di questo open world racing sempre più realistico, e di vedere alcune di quelle che saranno tra le auto più belle disponibili nel gioco. Dunque, senza ulteriori indugi, corriamo, è proprio il caso di dirlo, a scoprire che impressione ci ha fatto questo nuovo trailer di Forza Horizon 5!

Forza Horizon 5: tra il vulcano e la giungla

Come può uno sport estremo come una corsa automobilistica trasformarsi in qualcosa di ancora più straordinariamente estremo? Basta lanciare l’auto da un aereo cargo direttamente su un vulcano in eruzione no? L’inizio del trailer di Forza Horizon 5 ha il retrogusto deciso di un Fast and Furious 7 misto a un pochino di Dante’s Peak. A bordo della nuovissima 2021 Ford Bronco, l’ultimo suv della casa americana, che sarà anche auto copertina di questo titolo, verremo infatti sganciati sulla caldera fumante di un vulcano attivo in Messico, col compito di discendere a tutta velocità dalla montagna innevata e di raggiungere il luogo di una corsa tra fuoristrada che si sta già svolgendo, facendo la nostra scenografica entrata.

L’aspetto più spettacolare di questo Forza Horizon 5 è sicuramente la resa quasi naturalistica, precisa ai limiti del fotorealismo, del panorama circostante. Mentre l’auto vola sul vulcano, fino a un attimo prima di toccare terra, sembra quasi di star veramente sorvolando il Popocatépelt in attività, mentre il fumo sale a spirali dalla lava bollente. Si tratta di prestazioni grafiche che qualcuno potrebbe dare per scontate, visto che il titolo arriverà sulla console di nuova generazione di Microsoft, ma che continuano a sorprendere a quasi un anno dall’uscita di Xbox Series X. E lo stupore aumenta quando il gioco cambia prospettive, spostandosi ad altri ambienti messicani, come le strade desertiche, o la spettacolare giungla attraverso la quale correre con la nostra Porsche 911 Rally, guadando fiumi, e sgommando su sentieri di fango, fino a raggiungere la visione di un tempio Maya immerso nella foschia e nei raggi di un sole splendente, mentre uno stormo i fenicotteri vola via nel cielo.

Anche dal punto di vista della resa plastica dei modelli delle auto, questo Forza Horizon 5 si rivela assolutamente spettacolare. Si vede che i ragazzi di Playground Games hanno lavorato con attenzione, regalandoci dei bolidi perfetti fino al minimo dettaglio, con una dovizia di particolari che, a una seconda visione del trailer, lascia sbalorditi. Cromature, intarsi, riflessi della carrozzeria, tutto concorre a lasciarci a bocca aperta di fronte a un lavoro straordinario.

Insomma è evidente come Playground Games, grazie anche all’aiuto di Turn 10 Studios, sia riuscito a mettere a frutto tutte le nuove features delle console next-gen, armonizzandole per ottenere un risultato tecnico stupefacente: risoluzione in 4K, frame-rate a 60 fps, supporto per il ray-tracing, tutto concorre a creare un’opera graficamente eccelsa e pulitissima, un risultato davvero strabiliante.

Forza Horizon 5: una guida fluida

Ciò che emerge dal trailer (anche se sarà impossibile dirlo con certezza prima di averlo giocato) è che le auto di Forza Horizon 5 si lasciano guidare con una fluidità pazzesca. Probabilmente anche per merito dell’abilità degli sviluppatori alla guida, ma le varie vetture non hanno mai dato l’impressione di essere troppo ostiche. Questo non vuol dire però che ci si possa permettere di prendere le curve a tavoletta senza pagarne le conseguenze, e i pneumatici stridono, protestando a modo loro quando si esagera in certe manovre. Allo stesso tempo però, non si rischia di prendere un’imbarcata al minimo tocco di erba o polvere, e l’assetto delle auto rimane abbastanza composto anche quando si esagera un pochino con l’acceleratore.

Una condizione necessaria per un gioco open world come questo, dove anche i prototipi e le auto sportive potrebbero essere chiamate a viaggiare sullo sterrato o nel cuore di una tempesta di sabbia. Forza Horizon 5 sacrifica dunque, almeno in apparenza, un minimo di realismo nella simulazione di guida per permettere un’esplorazione più completa, approfondita di quello che, stando a quanto affermato da Playground Games, sarà il mondo di gioco più vasto di sempre.

Nonostante tutto però, Forza rimane una serie dedicata alle corse automobilistiche, e per quanto la sua natura open world lo renda sicuramente un titolo particolare e diverso dal solito, più vicino a Need for Speed che a Gran Turismo, i veri destini del gioco dipenderanno da quanto sarà appassionante la guida!

Va tutto così veloce!

Come avevamo notato nella prima anteprima di Forza Horizon 5, in questo nuovo titolo della serie sembra essere tutto accelerato, frenetico, molto più di quanto non avvenisse nei precedenti capitoli della saga. Trattandosi di un titolo di corse automobilistiche questo ritmo accelerato, veloce ed esaltante non è affatto un demerito, anzi, sembra perfettamente in linea con lo spirito del gioco, soprattutto, avevamo già notato anche questo, per come si sta evolvendo la serie.

Ovviamente, come sempre accaduto nei capitoli precedenti, è lecito aspettarsi, anche in Forza Horizon 5, un’esperienza di guida personalizzabile: al di là del fatto di poter scegliere i percorsi più adatti alle proprie caratterstiche infatti, è probabile che il titolo ci consentirà di scalare e personalizzare anche la complessità della guida, regalando ai più esperti una simulazione più vicina alla realtà di quella riservata invece a un neofita del titolo.

Di certo però il piacere della scoperta ad alta velocità, dell’esplorazione di un mondo virtuale estremamente realistico a bordo di bolidi tanto particolareggiati, saranno l’aspetto cardine di un gioco che arriva col dichiarato intento di stupire, oltre che di permetterci di scatenare a terra tutta la potenza di queste auto da sogno.

Data d’uscita: 9 novembre 2021

Piattaforme: Xbox One, Xbox Series X e S, PC

Sviluppatore: Playground Games, Turn 10 Studios

Editore: Xbox Game Studios

Forza Horizon 5 dunque tiene fede a tutte le buone impressioni che erano nate dopo la visione del primo trailer, e anzi alza ancora di più l’asticella. I puristi dei giochi racing perdoneranno di certo la rinuncia a una stilla di realismo nella guida se in cambio si può ottenere una resa grafica di questo genere, tanto a livello di ambienti quanto nelle auto. Un titolo che varrà l’attesa e che è già pronto a entrare nel cuore degli appassionati di questa serie. Preparatevi allora, perché le strade del Messico vi aspettano!