gamescom 2021: ecco la lista finale dei publisher presenti all’Opening Night Live

Mancano davvero poche ore all’Opening Night Live della gamescom 2021, ossia lo spettacolo d’apertura tenuto come ogni anno da Geoff Keighley. E proprio il presentatore e giornalista canadese è intervenuto sul proprio profilo Twitter per condividere un’informazione davvero importante.

Questa sera ci saranno tante World Premiere, annunci, gameplay e trailer e dunque, vedremo in azione molti giochi. Finalmente è stata condivisa la lista definitiva di tutti i publisher e le aziende che saranno presenti all’Opening Night Live con i loro titoli:

Sicuramente non mancheranno sorprese! Noi di GamesVillage ovviamente seguiremo in diretta lo show. Ecco il nostro programma completo delle live che terremo in occasione della gamescom 2021.

🕒 24 hours from now! 🕒

Here are some of the publishers who will be participating in @gamescom #OpeningNightLive tomorrow.

Hope to see you for the livestream as we celebrate all the amazing video games coming later this year and in the future! pic.twitter.com/2J1xJEgzHS

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 24, 2021