Crusader Kings III sta per arrivare su console next-gen!

Si è conclusa da poco la prima di quattro serate dedicate all’evento gamescom 2021 e, tra annunci sporadici e molti trailer d’aggiornamento, l’Xbox gamescom 2021 Show di ieri sera ha mostrato un trailer su Crusader Kings III, il titolo strategico di Paradox Interactive che è pronto ad essere rilasciato su console next-gen, sia su quella di Microsoft che su quella di Sony.

É la prima volta nella storia del franchise che Crusader Kings giunge su console, in quanto i capitoli precedenti (pubblicati nel 2004 e nel 2012) erano giocabili unicamente su PC. L’arrivo di Crusader Kings III sulle piattaforme casalinghe di più nuova generazione, farà sì che un numero sempre più ampio di giocatori possano conoscere il magnifico e profondo mondo medievale nel quale si viene catapultati.

La realizzazione di una versione per console è stata possibile grazie ad una collaborazione tra Paradox Interactive, software house del titolo, e Lab42. La versione next-gen del titolo godrà di benefici sotto molteplici aspetti. Innanzitutto, la gestione dei comandi è stata, ovviamente, riprogettata da zero, portando alla luce un supporto costruito su misura per i game pad, sia di Xbox che di PlayStation (in particolare, il Dual Sense di PS5 reagirà attivamente agli input di natura fisica dati dal gioco).

In secondo luogo, sono state effettuate delle ottimizzazioni del software, soprattutto per quanto riguarda i tempi di caricamento, i quali sono stati ridotti sensibilmente in modo da garantire un’esperienza decisamente più fluida ai giocatori. Non solo, nel caso di Xbox Series, sarà possibile consultare un tutorial su Youtube in ogni momento riguardo a qualsiasi situazione problematica (ad esempio nel caso di una rivolta cittadina da sedare).

Altre caratteristiche, però, attendono i videogiocatori che si immettono per la prima volta nel mondo strategico di Crusader Kings:

Ogni personaggio (giocabile e non) è dotato di una propria personalità e, quindi, reagirà in modo differente rispetto a tutti gli altri;

Si giocherà nei panni di una casata nobiliare (potrebbe essere islandese, indiana, finlandese, africana, ecc.) e sarà necessario interagire con una varietà importante di personaggi: da bambini testardi ad infime spie, da uomini erranti a figure che si considerano sante;

Una meccanica determinante è quella delle battaglie atte ad assediare accampamenti o castelli nemici, nonché a sedare le rivolte contadine (un ruolo cruciale verrà ricoperto dalle capacità strategiche del giocatore);

Sarà possibile sposarsi per diffondere il proprio DNA e continuare la dinastia famigliare grazie alla progenie;

Il giocatore si ritroverà a dover gestire il regno in funzione della lealtà: il punto è, a chi la si concederà? Alla Chiesa, oppure ai propri interessi?

Per maggiori informazioni riguardanti Crusader Kings III, noi vi rimandiamo al trailer che troverete di seguito e al sito ufficiale del gioco. Il titolo uscirà in una data ancora non annunciata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.