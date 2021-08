Guardians of The Galaxy: ecco perché è possibile utilizzare solo Star Lord

Entro la fine dell’anno, arriverà il nuovo capitolo di Marvel’s Guardians of the Galaxy. Pur ispirandosi in qualche modo dall’MCU, il gioco ha una propria continuità e direzione artistica distinte. Inizialmente il gioco sembrava un titolo multiplayer, è stato confermato come un franchise in single player. Tuttavia, molti giocatori sono rimasti sorpresi quando è stato rivelato che avresti giocato solo come Star-Lord e non sarà possibile utilizzare gli altri Guardiani.

Parlando con VG 247, il direttore creativo senior Jean-François Dugas ha parlato in modo approfondito della decisione. Pur comprendendo il motivo per cui la gente pensava che l’idea fosse strana, la considera il modo migliore per mettere il giocatore nel mezzo della dinamica di essere sia il leader dei Guardiani, sia per sperimentare in prima persona come la dinamica tra tutti i personaggi funzionano. Il team voleva che ti sentissi costantemente circondato dall’equipaggio e dalle loro grandi personalità poiché dovevi affrontare varie situazioni in cui sorgono conflitti. Di seguito una parte dell’intervista:

Questa versione unica ci ha permesso di creare un’avventura in cui ti senti costantemente circondato dai Guardiani. Non solo sono in giro e scherzano, puoi anche evocare le loro abilità in combattimento, così come in altri momenti di gioco. Sono costantemente vivi, recitando la loro parte in tutti gli aspetti del gioco. Come giocatore, ti senti davvero uno di loro quando sei vicino a loro. Abbracciare la fantasia di essere il cosiddetto leader di questo branco di disadattati, ci ha permesso di portare avanti il ​​nostro concetto di scelta e conseguenze. Dovrai effettuare chiamate che influenzeranno lo svolgimento di questa avventura. Certo, è la stessa grande avventura per tutti, ma il modo in cui verrà vissuta varierà da giocatore a giocatore. Essere Star-Lord ti fa sentire più forte, affascinante e coinvolto. Era il modo migliore per noi di raccontare una vera storia dei Guardiani. È stata riconosciuta come una mossa audace da molte persone, ma una visione entusiasmante da perseguire.



Marvel’s Guardians of the Galaxy uscirà il 26 ottobre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch (tramite cloud streaming), PC e Stadia.