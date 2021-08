Psychonauts 2 si sposa bene con Xbox Game Pass secondo Double Fine

Psychonauts 2 vede il suo day-one proprio oggi, 25 agosto. La creatura psichedelica di Double Fine Productions, dopo una lunghissima pausa (il primo capitolo uscì nel lontano 2005) ritorna a divertire il suo pubblico di videogiocatori. Ieri sera, nella prima serata di gamescom 2021, si è anche mostrato in un trailer che non ha mancato di sottolineare che il titolo sarà giocabile già a partire da oggi su Xbox Game Pass.

A questo proposito, il fondatore di Double Fine Productions, ovvero Tim Schafer si è espresso sulla compatibilità di cui l’ecosistema Microsoft e l’ampia gamma di titoli della software house (ed in particolare Psychonauts 2) godono. C’è da sottolineare che Double Fine, ad oggi, non è più un’azienda indipendente, bensì è stata acquisita proprio dall’azienda di Xbox.

Intercettato per un’intervista da GamesIndustry, Schafer si è detto “in apprensione” (per altre aziende) in vista del futuro videoludico, secondo lui, ma non solo, basato meramente sugli abbonamenti e i giochi in streaming. Inoltre, ha voluto chiarire che il suo platform in uscita proprio oggi costituisce di fatto un’ottima aggiunta ad un già vigoroso Game Pass ricco di titoli videoludici di prim’ordine.

In aggiunta, Double Fine grazie all’acquisizione da parte di Microsoft, non avrà più problemi a trovarsi il pubblico giocante per i suoi prodotti (anzi lo troverà più velocemente) e, infine, non dovranno più confrontarsi con giochi finanziariamente più maestosi:

Penso che tutto si stia muovendo nella direzione degli abbonamenti. Si tratta di una gestione che si sposa molto bene con i giochi di Double Fine. Anche quando vorremmo fare qualcosa di nuovo, di originale ed innovativo, sapremo che non ci sarà una barriera monetaria ad abbattere schiere di videogiocatori che non possono permettersi $70 per un gioco. Loro avranno l’abbonamento e si prenderanno il tempo per scaricare giochi su giochi tramite il Game Pass. Questo risulta un ottimo modo affinché Double Fine trovi del pubblico più velocemente.

Psychonauts 2 esce ufficialmente oggi e a questo link potrete trovare la recensione completa di GamesVillage. Il sorprendente titolo platform è attualmente disponibile in digitale per Xbox One, Xbox Series X/S, PC e PlayStation 4.