Batora Lost Haven: ecco il titolo che rappresenterà l’Italia all’EuroPlay Games Contest 2021

Sta per iniziare quello che potremmo definire un “Eurovision videoludico“. Domani, 26 agosto alle 19.00, verranno presentati i titoli di 16 paesi europei che hanno aderito all’iniziativa EuroPlay Games Contest 2021. Il titolo tutto italiano che sfiderà gli altri 15 paesi in gara è Batora: Lost Haven di Stormind Games e che sarà pubblicato da Team17 per PC e console in una data ancora non ufficializzata.

Batora: Lost Haven è stato selezionato da un pool di giornalisti della stampa specializzata e di professionisti del settore tra una rosa di titoli italiani non ancora pubblicati. Si tratta della prima IP di Stormind Games, la software house che ha sviluppato la saga survival horror Remothered.

Il titolo si presenta come un action RPG di cui Avril è il personaggio principale. Avril è una ragazza di sedici anni che perde tutto ciò che le era caro a causa di una catastrofe. Per salvare il suo pianeta natale da un’imminente minaccia dovrà fare ricorso ai suoi poteri fisici e mentali e le scelte che Avril intraprenderà durante il suo viaggio interplanetario condizioneranno il destino del pianeta a lei a tanto caro.

Come già accennato precedentemente, la cerimonia che incoronerà il videogioco vincitore degli EuroPlay Games Contest 2021 avrà luogo alle ore 19.00 e verrà condotta da Mr. Midas, artista rapper di fama internazionale. Il vincitore sarà quello che riceverà il maggior numero di voti dal pubblico (che voterà da qui) e che andrà più incontro ai gusti della giuria di esperti. Il contest sarà disponibile per la visione da casa presso il canale Twitch e dal profilo Twitter di UKIE.

A proposito della candidatura di Batora: Lost Haven, IIDEA, ovvero l’Associazione di categoria dell’industria videoludica, ha espresso il suo entusiasmo come segue: