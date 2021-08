The Sims 4: arriva Industrial Loft Kit!

Electronic Arts e Maxis hanno rivelato oggi che The Sims 4 Industrial Loft Kit, la nuova espansione del celeberrimo life simulator di EA, sarà disponibile a partire da giovedì 26 agosto su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e su PC (tramite Origin e Steam).

Ispirato ai magazzini convertiti di Brooklyn, a New York, l’Industrial Loft Kit presenta un assortimento di arredi eleganti e contemporanei che consente ai giocatori di creare spazi caratterizzati da un design architettonico di recupero. I simmer possono liberare la loro creatività e progettare spazi in grado di evocare un senso di storia che si fonde con la modernità utilizzando finestre di grandi dimensioni, hardware a vista e pezzi robusti.

Il kit Industrial Loft offre ai giocatori una miriade di modi per mostrare il carattere dei loro Sims e accentuare gli spazi elementari con tubazioni a vista, prese d’aria metalliche, strutture in legno e acciaio alla moda, e apparecchi di illuminazione che conferiscono alle stanze un’estetica confortevole e calda. I giocatori possono ulteriormente evidenziare la bellezza dei dettagli grezzi e non finiti con finestre luminose e di grandi dimensioni, oltre che doppie porte scorrevoli che riempiono di luce naturale le loro abitazioni di nuova progettazione.

Per celebrare la reveal dell’Industrial Loft Kit, The Sims 4 ha anche rilasciato un aggiornamento gratuito del gioco, che presenta un’opera d’arte originale dell’artista di Brooklyn, Ohni Lisle. Ohni è un’artista contemporanea che utilizza un mix di materiali per creare capolavori di design colorati ed espressivi ispirati alla natura, all’arte e alla forma umana. Ohni ha spesso collaborato con organizzazioni LGBTQ + per aiutare a promuovere l’uguaglianza e l’inclusione attraverso la sua arte, e la collaborazione con The Sims, incentrata su valori condivisi di creatività giocosa ed espressione di sé, è naturale.

Prosegue dunque, dopo il lancio di Vita in Campagna, la pazzesca estate di The Sims 4, che sta ricevendo tantissimi aggiornamenti da parte di Electronic Arts!