Night is Coming arriverà nel 2022, ecco il nuovo trailer

Ravenscourt e Wild Forest Studio si uniscono per pubblicare “Night is Coming” nel 2022. L’esclusivo survival city builder sarà pubblicato in versione digitale su PC.

Night is coming sarà presente alla Gamescom all’Indie Arena Booth 21, insieme ad altri titoli della famiglia Ravenscourt. Su una landing page creata appositamente, i giocatori potranno ricevere informazioni sul gioco, vedere alcune immagini e prepararsi alla crudeltà della notte che “Night is coming” ha in serbo per i suoi coloni. Per supportare l’occasione, Ravenscourt e Wild Forest Studios hanno pubblicato un nuovo trailer di gioco che crea l’atmosfera e dà ai giocatori un’idea degli orrori che li attendono. Gestisci le tue ore diurne con saggezza per rifornire i tuoi coloni, soddisfare i loro bisogni e desideri e impostare le tue difese. Hai quello che serve per sopravvivere alla notte?

Offrendo una nuova svolta al popolare genere survival, Night is Coming aggiunge una cupa ambientazione fantasy e combattimenti sanguinosi a questo city builder unico. Durante le parti comuni di gestione, in cui i giocatori devono creare una “società” funzionante, dovranno pianificare tutto per fronteggiare i pericoli dell’inverno e delle creature notturne mistiche, ma mortali. Con l’avvicinarsi della notte infatti, i giocatori devono affrontare creature provenienti dall’universo di “Van Helsing” e del “Conte Dracula” che attaccheranno l’insediamento. Assegna soldati, costruisci strutture difensive e usa potenti incantesimi magici, mentre cerchi di salvare i tuoi abitanti del villaggio. Costruisci e gestisci, prenditi cura e migliora, combatti e proteggi, ma prima di tutto… sopravvivi!