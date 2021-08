Migliora la tua tastiera con i nuovi accessori Razer

Razer annuncia il lancio di una gamma di set di accessori per tastiera, offrendo il massimo della personalizzazione con il Razer Phantom Keycap Upgrade Set, il PBT Keycap + Coiled Cable Upgrade Set, e il poggiapolsi ergonomico per entrambe le tastiere mini e TKL. Un tempo appannaggio degli appassionati di tastiere hardcore, i set di accessori Razer consentono a chiunque di creare facilmente il look and feel perfetto per la propria tastiera.

Il Razer Phantom Keycap Upgrade Set presenta un’estetica unica 2 in 1, con un design combinato “stealth e pudding”, esclusivo di Razer. La parte laterale traslucida del design “pudding” consente un effetto di illuminazione RGB più luminoso e nitido su qualsiasi tastiera, e presenta un’incisione laser per rendere le legende sui tasti durature e a prova di dissolvenza. Quando l’illuminazione Chroma RGB è disattivata, i keycap hanno un effetto “stealth” cool e privo di legenda per un look minimalista. Il Razer Phantom Keycap Upgrade Set è disponibile in 128 keycap, nei colori bianco o nero, ed è compatibile con tutte le tastiere meccaniche/ottiche Mini, Tenkeyless e full-size di Razer con layout US e UK dotati della riga inferiore standard. I Razer Phantom Keycaps sono disponibili anche sulla Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Phantom Edition, lanciata di recente.

Ecco i prezzi svelati per gli accessori:

Razer Phantom Keycap Upgrade Set: €39.99

PBT Keycap + Coiled Cable Upgrade Set: €59.99

Ergonomic Wrist Rest: €24.99