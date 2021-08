Chernobylite: rimandata la data d’uscita su console

Publisher All In! Games e lo sviluppatore The Farm 51 hanno portato con sé alcune notizie legate a Chernobylite, titolo disponibile al momento sugli scaffali dei negozi su PC. Parlando proprio delle versioni PlayStation 4 e Xbox One della produzione, entrambe le compagnie hanno deciso di voler rimandare le suddette versioni. Di conseguenza, il titolo non uscirà più dall’8 settembre ma bensì il 28 dello stesso mese.

Ecco le dichiarazioni del publisher in merito alla questione:

Noi di All In! Games siamo orgogliosi di fissare standard elevati per tutte le nostre uscite e siamo soddisfatti dei giochi che abbiamo pubblicato quest’anno. Tra l’altro, a causa di alcuni problemi imprevisti con la build della console, abbiamo deciso di ritardare leggermente il lancio di Chernobylite finché non si risolve. Vogliamo assicurarci di consegnare sempre progetti in ottima forma e rimandare la data di uscita di Chernobylite su console di qualche settimana ci permetterà di farlo. Apprezziamo la pazienza di tutti mentre ci prendiamo il tempo necessario per risolvere il problema.



Inoltre, ad aggiungersi alle dichiarazioni del publisher, si è messa in mezzo anche la software house The Farm 51: