Twitch Rivals Europe: Logitech G è il nuovo Official Peripherals Partner

Oggi è stata annunciata una partnership che vede Logitech G come Official Peripherals Partner dei Twitch Rivals Europe (Twitch Rivals), una serie di eventi online competitivi pensati da zero per gli streamer e per gli spettatori della piattaforma. Come fornitore preferito degli eventi live dei Twitch Rivals, durante i tornei di Twitch Rivals Europe verrà garantita ampia visibilità a tutti i prodotti Logitech G, ASTRO e Blue, dai mouse alle tastiere, dalle webcam ai microfoni, fino alle cuffie e tanto altro ancora.

“Siamo davvero entusiasti di estendere la partnership nordamericana per i Twitch Rivals con Logitech G anche in Europa. Questa nuova collaborazione permetterà loro di portare il meglio delle periferiche sul mercato, oltre alla loro grande esperienza agli eventi Twitch Rivals in tutta la regione”, dice Lou Garate, Head of Global Sponsorship Sales di Twitch.

“Nel corso dell’ultimo anno, abbiamo lavorato a stretto contatto con il team Twitch Rivals in Nord America per portare sulla piattaforma Twitch una serie di prodotti e servizi progettati per offrire un’esperienza incredibile ai giocatori e ai content creator”, ha dichiarato Peter Kingsley, CMO di Logitech G. “Siamo entusiasti di portare lo stesso portafoglio di prodotti per il gioco e lo streaming ai Twitch Rivals Europe”.

Come parte della partnership, gli spettatori potranno aspettarsi tutta una serie di momenti divertenti grazie a Logitech G e Twitch Rivals:

Giveaway: Durante gli eventi, un fortunato spettatore (o più di uno) vincerà un gear completo di prodotti Logitech G, ASTRO e Blue gear per rinnovare il proprio setup da gaming.

● Prove Microfono/Fuori Onda: contenuti su misura per mettere in risalto uno o più dei migliori momenti voice-chat “comm” tra i vari competitor delle stream. Tutti amano i “comm” e se starete ascoltando il broadcast principale non ve ne perderete nemmeno uno grazie a Logitech G.

La partnership ha preso il il via con una singola giornata di “Crew battle”, in cui quattro roster di giocatori hanno partecipato ad una serie di “manche” in varie modalità di gioco di Rocket League. Le squadre costruite da noti creator si sono date battaglia per portare a casa la loro parte di un montepremi di 75.000 dollari.