Little Nightmares II: da oggi la Enhanced Edition

Bandai Namco ha annunciato, in occasione della gamescom 2021, che da oggi è disponibile la Little Nightmares II Enhanced Edition, versione migliorata dell’avventura horror di Tarsier Studios per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Se si possiede già Little Nightmares II, l’ Enhanced Edition è disponibile senza costi aggiuntivi. Se non si ha ancora acquistato il gioco, sarà incluso nella copia digitale di Little Nightmares II, o disponibile per il download non appena inserirai il disco di gioco.

Questo aggiornamento per Little Nightmares II porta quattro novità:

I riflessi in Ray Tracing permettono di vedere dal vivo i riflessi sulle superfici lucide in tutto il gioco

permettono di vedere dal vivo i riflessi sulle superfici lucide in tutto il gioco Le ombre volumetriche migliorate aggiungono ancora più profondità e dettagli ad ogni oggetto e migliorano il modo in cui i raggi di luce vengono interrotti dagli oggetti in movimento.

aggiungono ancora più profondità e dettagli ad ogni oggetto e migliorano il modo in cui i raggi di luce vengono interrotti dagli oggetti in movimento. Le particelle interattive vibrano realisticamente nell’aria mentre i personaggi si muovono in una scena.

vibrano realisticamente nell’aria mentre i personaggi si muovono in una scena. L’audio immersivo avvolge in un paesaggio sonoro tridimensionale se state usando altoparlanti o cuffie 5.1 o 7.1.

La combinazione di tutte queste caratteristiche crea un’esperienza magistrale resa in una nitida risoluzione 4k.

Se giocate su console, avrete la possibilità di scegliere due diverse modalità per personalizzare il tuo gameplay. Se scegliete la modalità Bellezza, il gioco girerà a 30 FPS con risoluzione 4k. La modalità Prestazioni invece blocca il gameplay a 60 FPS con risoluzione dinamica fino a 4k. I giocatori PC saranno in grado di regolare queste opzioni in modo indipendente.

Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato per l’occasione.