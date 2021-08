Murder Mystery Machine: trailer di lancio

Nuovo titolo investigativo per Microids (che di recente ha annunciato il nuovo Hercule Poirot): da oggi è infatti disponibile Murder Mystery Machine, sviluppato dal team Blazing Griffin all’interno dei Microids Indie. Il gioco, un thriller isometrico in cui raccogliere prove e risolvere casi, è disponibile da oggi su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione di Murder Mystery Machine:

Entra a far parte della District Crime Agency in questo moderno thriller noir in visuale isometrica. Esplora i luoghi del delitto attraverso serie di immagini complesse, disponi sapientemente le prove raccolte, impara a distinguere il bene dal male e avanza le tue ipotesi. Riuscirai a dimostrare di avere la stoffa di un vero detective?

Nel suo primo giorno alla District Crime Agency, la recluta Cassandra Clarke viene assegnata in coppia con Nate Huston, un detective burbero e disilluso, per indagare sull’omicidio di un noto politico. Sebbene tutti gli indizi puntino verso la pista del furto finito male, ben presto l’indagine farà immergere i due in una complessa serie di crimini collegati tra loro, che si rivelerà molto più che una semplice indagine da risolvere.

Caratteristiche: