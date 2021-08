Nobody Saves the World presentato alla Opening Night Live!

Il preshow della Opening Night Live 2021 è veramente colmo di world premiere: è arrivato infatti anche il trailer di Nobody Saves the World, un esilarante action RPG in 2D che ci permetter di immergerci in un ambiente medievale e di esplorare dei dungeon pazzeschi grazie ad abilità magiche e skill di combattimento fuori da ogni logica.

Con un insolito albero delle abilità, tantissime trasformazioni a disposizione, e la possibilità di mixarle tra di loro per ottenere degli effetti incredibili, Nobody Saves the World si candida a diventare uno dei giochi indie più divertenti in arrivo il prossimo anno.

L’uscita del titolo è infatti prevista per i primi mesi del 2022, su PC e console della famiglia Xbox, oltre che su Xbox Game Pass al lancio!