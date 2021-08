Midnight Sons svelato alla Opening Night Live!

Novità in arrivo dalla Opening Night Live della Gamescom 2021 anche per tutti gli amanti dei superoi di casa Marvel, con la presentazione in anteprima mondiale di Midnight Sons, il nuovo videogioco, sviluppato da 2K Games e Firaxis Games e dedicato agli eroi legati al sovrannaturale della Casa delle Idee.

Nel trailer (che ha una resa grafica spettacolare in 4K e 60 fps) abbiamo potuto vedere alcuni volti noti e amatissimi dell’universo Marvel, come quelli di Captain America, Iron Man, Doctor Strange, Captain Marvel e Wolverine, ma anche alcuni eroi meno noti al grande pubblico come possono essere Ghost Riàder, Blade e tanti altri ancora, tutti pronti a unirsi contro il male definitivo.

Siete pronti a questa battaglia sovrannaturale? Midnight Sons arriverà su console e PC a marzo 2022!