Halo Infinite si mostra all’Opening Night Live. Il nuovo e attesissimo episodio della celebre saga sci-fi si mostra con uno spettacolare trailer cinematico e viene annunciata anche la data d’uscita per l’8 dicembre. Ma non solo, perché durante lo show viene annunciato anche il pad e la console Xbox Series X in edizione limitata per celebrare i 20 anni della saga, che sarà disponibile dal 15 novembre.