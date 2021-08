Splitgate: nuovo trailer dall’Opening Night Live!

Splitgate è diventato il vero fenomeno dell’ultimo periodo sul fronte videoludico, con oltre 10 milioni di download su tutte le piattaforme (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC) in meno di trenta giorni, e tante novità stanno per arrivare sul titolo di 1047 Games. Alcune di queste ci sono state rivelate nel trailer appena mostrato alla Opening Night Live in apertura della Gamescom 2021!

Una clip davvero adrenalinica, che ci ha mostrato alcune delle funzionalità che saranno disponibili prossimamente su Splitgate, e che contribuiranno a rendere le nostre coloratissime battaglie spaziali ancora più accanite! Siete pronti a tutto quello che 1047 Games ha in serbo per voi!?