Lego Star Wars The Skywalker Saga: ecco il trailer dalla Opening Night Live!

La Opening Night Live della Gamescom 2021 si accende della luminescenza delle spade laser con il trailer di Lego Star Wars The Skywalker Saga! Un nuovo, spettacolare trailer in 4K e 60 fps che ripercorre la storia della saga di Guerre Stellari partorita dal genio di George Lucas fin dai suoi inizi, per arrivare agli ultimi episodi che hanno visto come protagonista Rei.

A interpretare i protagonisti però sono gli iconici pupazzi Lego, pronti a lanciarsi in avventurosi combattimenti all’arma bianca, impugnando le loro spade laser e affrontando droni, androidi, cloni e signori dei Sith! Siete pronti all’avventura? Lego Star Wars The Skywalker Saga arriverà nella primavera del 2022!