Jurassic World Evolution 2: ecco la data d’uscita dalla Opening Night Live!

Avete sempre voluto gestire un parco divertimenti in cui i veri protagonisti dell’intrattenimento fossero dei dinosauri? Beh, in questo caso Jurassic World Evolution 2 è sicuramente il gioco che fa per voi, e non dovrete aspettare nemmeno tanto per metterci sopra le mani, perché finalmente il titolo di Frontier Development ha svelato la sua data di lancio, che sarà il 9 novembre!

Il gioco si è mostrato con un trailer con immagini tratte dalla pre-alpha, e ci permetterà di avere il completo controllo del parco e dell’isola dei dinosauri! Saranno tantissime le opzioni a nostra disposizione, gli edifici pronti a ospirare tantissime specie di dinosauri diverse ma anche a intrattenere gli ospiti del nostro parco. Siete pronti? Jurassic World Evolution 2 sta arrivando!