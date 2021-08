JETT: data d’uscita dell’esclusiva PS all’Opening Night Live!

JETT, il futuristico titolo russo che sarà esclusiva PlayStation (e che arriverà anche su PC via Epic Games Store) si è mostrato con un nuovo, fantastico trailer, durante l’Opening Night Live della Gamescom 2021, rivelando anche la sua data d’uscita!

JETT è un’esperienza futuristica e post-apocalittica, che ci vedrà attraversare lande desolate a velocità supersoniche, sempre armati di una tuta antiradiazioni e ci permetterà di scoprire un mondo alieno, completamente diverso da ciò che siamo abituati a immaginare! Il titolo si distingue per uno stile di disegno cartoon molto particolare e per il suo cromatismo molto scuro e crepuscolare.

Preparatevi dunque per questa avventura speciale, sviluppata da Superbrothers e Pine Scented Software, che Sony ha in serbo per noi: il gioco arriverà il prossimo 5 ottobre 2021!