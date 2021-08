Tales of Luminaria: trailer del nuovo progetto mobile all’Opening Night Live!

Una delle serie JRPG più fortunate di sempre, Tales of di Bandai Namco, si sta per arricchire di un nuovo capitolo dedicato ai giocatori mobile: Tales of Luminaria, la prossima storia che verrà raccontata dalla serie, arriverà sui dispositivi iOS e Android.

Tales of Luminaria si è mostrasta con un trailer all’Opening Night Live della Gamescom 2021! Un video in cui abbiamo potuto dare una rapidissima occhiata ai protagonisti del titolo e alle loro abilità oltre che ad alcune delle ambientazioni del gioco.

Ma ancora moltissimo ci sarà da mostrare da parte di Bandai Namco! Quindi prepariamoci, la serie di Tales of è pronta per tornare a stupirci.