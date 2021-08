Age of Empires IV: trailer gameplay all’Opening Night Live!

Il trailer gameplay di Age of Empires IV è finalmente arrivato! Durante la Opening Night Live, l’evento di apertura di questa Gamescom 2021 il più famoso tra i giochi strategici e gestionali ha finalmente svelato il gameplay del suo nuovo capitolo, in arrivo il prossimo 25 ottobre 2021.

Il titolo, pubblicato da Xbox Game Studios, sarà la prima pubblicazione originale della saga dal lontanissimo 2005, e godrà di una grafica migliorata e più accattivante, e di battaglie più realistiche.

Pronti a conquistare e ampliare il vostro impero? Age of Empires IV è in arrivo per voi! Potrete misurarvi con campagne di grande accuratezza storica, affrontare tremendi conflitti come la Guerra dei Cent’Anni, vivere la civilizzazione del Sacro Romano Impero partecipare all’ascesa di Mosca su tutti gli altri principati russi! Riuscirete in queste imprese?