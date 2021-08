Sifu: trailer violentissimo all’Opening Night Live!

Sloclap sta puntando tantissimo sul suo titolo picchiaduro, Sifu, che si è già mostrato in varie occasioni durante quest’estate. Una volta in più allora arriva anche il trailer dalla Opening Night Live, l’evento d’apertura della Gamescom 2021, che ci ha regalato un’altra, violentissima, preview del gioco.

Il titolo di Sloclap ha mostrato tutta la sua fusione di arti marziali, maestria nell’uso delle armi e parkour, mentre il nostro protagonista picchia senza soluzione di continuità (esattamente come vuole il nome del genere) una lunga sequela di nemici!

Anche se la grafica non sembra ancora esaltante, è impossibile non apprezzare la fluidità dei movimenti e delle animazioni, in grado davvero di colpire il giocatore con la loro naturalezza. Indubbiamente questo gioco sarà una perla per tutti gli amanti del genere.

Sifu arriverà presto in esclusiva per PlayStation 4 e PlayStation 5, e su PC via Epic Games Store.