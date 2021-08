Saints Row: ambientazione e caratteristiche del reboot

Deep Silver e Volition hanno anunciato in occasione dell’Opening Night Live della gamescom 2021 Saints Row (qui la nostra anteprima), un audace reboot della serie, il cui lancio globale è previsto per il 25 febbraio 2022. Di seguito i dettagli sull’ambientazione e le caratteristiche del reboot.

Preparatevi a scuotere le fondamenta di un vasto mondo criminale che alimenta tutti i tuoi guilty pleasure. Diventate un Boss del Crimine contando solo sulle vostre forze e fatevi strada mentre conquistate la città. È giunto il vostro momento, che la festa abbia inizio!

L’attesissimo Saints Row è stato svelato con un fantastico trailer di annuncio ufficiale in CGI che mostra il gioco che arriverà su Xbox One e Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e su PC tramite Epic Games Store. La ricetta di Saints Row per l’azione, il crimine e l’umorismo rimane un concetto forte e rilevante; è un gioco che i fan esistenti e i nuovi giocatori abbracceranno totalmente e lo sviluppatore Deep Silver Volition è tornato al timone del titolo.

“Questo reboot completo è la cosa più divertente ed esilarante mai racchiusa in un’esperienza di Saints Row fino ad oggi,” ha dichiarato Jim Boone, Chief Creative Officer presso Volition. “La nuova ed iconica location offre così tante entusiasmanti opportunità per deliziare i giocatori, che siano fan di lunga data della serie o nuovi adepti che vi si affacciano per la prima volta.”

“Saints Row è una delle serie di giochi più amate e celebrate e questo è il reboot che tutti stavamo aspettando,” ha aggiunto Paul Nicholls, Global Brand & Marketing Director presso Deep Silver. “Siamo molto entusiasti della nuova e audace visione di Volition e non vediamo l’ora di portare questo nuovo Saints Row nelle mani dei giocatori nel 2022.”

Saints Row è ambientato a Santo Ileso, una vibrante città immaginaria nel cuore dell’America del sud-ovest. In un mondo pieno di criminalità, dove fazioni senza legge combattono per il potere, un gruppo di giovani amici si imbarca in una impresa criminale, mentre cercano di raggiungere la vetta contando solo sulle proprie forze.

Nei panni del futuro Boss, con Neenah, Kevin ed Eli al tuo fianco, formerai i Saints e affronterai i Los Panteros, i The Idols e i Marshall Defense Technologies mentre costruisci il tuo impero per le strade di Santo Ileso e combatti per il controllo della città. In definitiva Saints Row è la storia di una start-up, ma il business in cui si trovano i Saints è il crimine.

Vivete il più vasto e migliore playground di Saints Row mai creato finora, il mondo unico e tentacolare di Santo Ileso fa da sfondo a una sandbox selvaggia ed enorme ricca di iniziative criminali, attività secondarie e missioni blockbuster mentre sparate, guidate e vi fate strada per raggiungere la vetta con la vostra wingsuit.

Esprimete voi stessi e scatenate il Saints che è in voi, con la suite di strumenti di personalizzazione più avanzata mai vista in un gioco open world: personalizzate il vostro personaggio, la vostra auto e la vostra crew.

Tuffatevi in scontri a fuoco epici e inseguimenti ad alta velocità e assistete a momenti oltraggiosi tipici di Saints-Row in una storia originale che racconta la straordinaria ascesa al potere dei Saints. Godetevi la libertà di giocare l’intera campagna con un amico attraverso il gioco co-op senza interruzioni, e potrete sia spingere i limiti della vostra gang, sia creare dei momenti di gioco insieme.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI