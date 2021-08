The Legend of Heroes Kuro no Kiseki: pubblicate nuove informazioni

Falcom ha pubblicato nuove informazioni e screenshot per The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki che introduce il sistema Grendel Battles. Per maggiori informazioni su tutti i nuovi personaggi aggiunti, potete visitare il sito ufficiale. Di seguito una panoramica:

Personaggi

Melchiorre (doppiato da Shouta Aoi)

Uno dei tre leader di Armata, un’organizzazione mafiosa sospetta che opera nella Repubblica. È abile nell’uso di grandi coltelli e bombe con effetti diversi.

Viola (doppiato da Nozomi Yamamoto)

Uno dei tre capi dell’organizzazione mafiosa Armata. Si dedica alla causa, ma vede anche Melchiorre come un rivale a causa della sua ascesa nei ranghi, diventando il braccio destro del capo, nonostante il suo status di nuova arrivata.

Alexandre (doppiato da Tarusuke Shingaki)

Uno dei tre capi dell’organizzazione mafiosa Armata. Lavorava come funzionario del governo, ma un certo incidente lo portò a lasciare la sua casa e fuggire nella Repubblica, dove fu reclutato dal boss dell’Armata.

Arioch del massacro (doppiato da Tsuyoshi Koyama)

Un uomo che collabora con l’organizzazione mafiosa Armata.

Olimpia d’oro (doppiato da Asami Seto)

Una donna misteriosa che, come Arioch, ha anche un rapporto di collaborazione con Armata.

Sistema di battaglia: Battaglie Grendel

Durante la storia di The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, l’intelligenza artificiale di supporto del protagonista Van Mare appare sul campo di battaglia come un ologramma. Quando ciò accade, il corpo di Van si trasforma in Grendel, aumentando significativamente varie statistiche. Nello stato di Grendel, la modalità di battaglia passerà allo stato Battaglia di Grendel, consentendo due azioni per turno.

Storia

Al di là del cielo blu, davanti a una luce lampeggiante, risiede una terra dell’alba. L’impostazione si sposta nella Repubblica Calvard. La Repubblica Calvard è una nazione multietnica che sta vivendo una crescita economica senza precedenti determinata dalle riparazioni del dopoguerra. In un angolo della capitale, dove i problemi dell’immigrazione portano instabilità politica e un nuovo presidente sta spingendo per una riforma radicale, un giovane che lavora come Spriggan (Underground Fixer) e riceve un lavoro particolare, ritrovandosi in una situazione che scuote l’intera nazione.

The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki uscirà il 30 settembre per PlayStation 4 in Giappone. In seguito arriverà anche su PlayStation 5.