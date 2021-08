Horizon Zero Dawn: disponibile da ora l’update per PS5

Ieri si è tenuto il tanto atteso Opening Night Live, ovvero la serata inaugurale del gamescom 2021 che, come è stato per l’E3, sarà interamente digitale. Tra svariati trailer che sono stati mostrati e date ufficializzate (tra cui quella di Horizon Forbidden West), siamo venuti a sapere che è stato condiviso finalmente l’update 1.53, il quale consentirà ai giocatori di aggiornare Horizon Zero Dawn alla versione current-gen.

L’aggiornamento in questione è stato atteso davvero a lungo, ma finalmente è arrivato. Esso permetterà ad Horizon Zero Dawn di girare (in retrocompatibilità su PS5) ad un frame-rate stabile di 60 fps. Non solo, su PlayStation 5 è stata rimossa anche l’opzione che rimanda alla Modalità Grafica, in quanto le opzioni presenti nella versione aggiornata la rendono ridondante. Infine, sono state risolte alcune problematiche legate all’esecuzione del titolo in streaming.

Le note della patch, più specificatamente, sono le seguenti:

Frame-rate sbloccato a 60 fps durante l’esecuzione su PS5 in retrocompatibilità;

Migliorate le performance del titolo per quanto riguarda l’esecuzione in streaming in modalità di retrocompatibilità;

Rimossa l’opzione della Modalità Grafica dalle impostazioni visive durante l’esecuzione su PS5 in retrocompatibilità.

L’attesa, dunque, per questo aggiornamento (completamente gratuito per gli utenti PS5) di Horizon Zero Dawn si è ufficialmente conclusa, mentre quella per il suo sequel è finalmente iniziata, in quanto da oggi è possibile cominciare il conto alla rovescia! Se siete fan di Horizon, inoltre, su Genshin Impact vi attende il nuovo personaggio di Aloy da utilizzare gratuitamente a partire dall’1 settembre.

Horizon Forbidden West, ovvero il sequel del capolavoro open-world post-apocalittico di Guerrilla Games vi aspetta a partire dal 18 febbraio 2022 in cross-gen: sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4.