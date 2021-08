Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge Anteprima: arriva April O’Neil!

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, il nuovo beat ‘em up a scorrimento multigiocatore ispirato ai classici arcade Konami che hanno imperversato nelle sale giochi di tutto il mondo negli anni ’90, includerà naturalmente Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Donatello fra i personaggi selezionabili. Alla Gamescom 2021 di mercoledì, gli sviluppatori di Tribute Games assieme a Dotemu, casa editrice del gioco, hanno rivelato che l’ardimentosa cronista April O’Neil, uno dei comprimari più ricorrenti dell’intero franchise, si unirà al quartetto per affrontare i malvagi scagnozzi agli ordini di Shredder.

April brandisce microfono e telecamera come armi mortali nelle battaglie contro i soldati del Clan del Piede, ma pare sia anche un’abile artista marziale nel corpo a corpo: alcune delle mosse in cui si esibisce nel video promozionale pagano evidente tributo ad altri lottatori digitali più rinomati, come un calcio volante ascendente che richiama alla memoria il letale Tenshokyaku di Chun-Li, un calcio aereo verso il basso che riprende il Tenmakujinkyaku di Akuma, una scivolata in stile Guy e una combinazione di colpi straordinariamente simile al Kanzuki-ryu di Karin, nonché l’esilarante “colpo di fondoschiena” (Flying Peach, per i puristi) reso celebre da R. Mika. Insomma, l’esperienza di Tribute Games in ambito picchiaduro trapela da ogni fotogramma, considerato che buona parte del gruppo aveva già collaborato a produzioni quali Teenage Mutant Ninja Turtles per GameBoy Advance e Scott Pilgrim vs. the World: The Game.

Altri dettagli che siamo riusciti a cogliere dal trailer sono gli attacchi di squadra, grazie ai quali sembra che i personaggi possano afferrare al volo i compagni e scaraventarli contro i nemici come delle palle di cannone viventi, e la capacità di rianimare i propri alleati con… una fetta di pizza (chi l’avrebbe mai detto!). April è il primo personaggio ad affiancare le Turtles nella loro missione contro Shredder, dunque è lecito aspettarsi qualche altro annuncio a sorpresa nei prossimi mesi: se tanto mi dà tanto, è probabile che riusciremo a calzare anche i panni del vigilante mascherato Casey Jones. Diamo inoltre per scontato che la reporter dai capelli rossi sarà inclusa nel gioco a partire dal day one, perché al momento non si conoscono i piani di Dotemu in merito a qualsivoglia DLC.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge sbarcherà su Steam e Nintendo Switch nel 2022, mentre non sono state ancora menzionate altre piattaforme che potrebbero ospitare questa nuova avventura delle Tartarughe Ninja.