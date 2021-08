Let’s Sing 2022 sarà disponibile a novembre

Ravenscourt e Voxler sono felici di annunciare che Let’s Sing 2022, l’ultimo capitolo della loro acclamata serie karaoke, sarà disponibile a novembre 2021. Il titolo sarà il primo gioco di karaoke disponibile per la nuova generazione di console. Di seguito una panoramica:

Dai il massimo e diventa una superstar con una playlist che include successi attuali e classici che ti faranno fare un tuffo nel passato. Lady Gaga con Stupid Love, Shawn Mendes e Justin Bieber con Monster, Ariana Grande con Positions, Jason Derulo e Jawsh 685 con Savage Love (Laxed – Siren Beat) o Billie Eilish con everything I wanted sono solo alcuni dei grandi successi dell’ultimo capitolo della serie Let’s Sing. Se invece vuoi viaggiare indietro nel tempo, che ne dici dei Backstreet Boys con Everybody (Backstreet’s Back) o dei White Stripes con Seven Nation Army? La tracklist di 30 brani di Let’s Sing 2022 farà cantare il cuore di ogni amante della musica!

Modalità di gioco:

Legend : canta fino a diventare il re del karaoke in modalità giocatore singolo. Prendi un microfono, guadagna stelle e sconfiggi la concorrenza per dimostrare che i riflettori sono tuoi!

: canta fino a diventare il re del karaoke in modalità giocatore singolo. Prendi un microfono, guadagna stelle e sconfiggi la concorrenza per dimostrare che i riflettori sono tuoi! Classic : canta da solo o invita i tuoi amici e organizza una festa. Prendi le note giuste per segnare punti: riuscirai a battere il punteggio più alto e raggiungere la vetta della classifica globale?

: canta da solo o invita i tuoi amici e organizza una festa. Prendi le note giuste per segnare punti: riuscirai a battere il punteggio più alto e raggiungere la vetta della classifica globale? Mix Tape 2.0 : mixa i brani per creare i tuoi mix tape unici in questa modalità. Ogni mix è generato dinamicamente e garantisce una playlist che non si ripete mai.

: mixa i brani per creare i tuoi mix tape unici in questa modalità. Ogni mix è generato dinamicamente e garantisce una playlist che non si ripete mai. Feat. : Trova il match perfetto! Meglio cantate insieme, più alto sarà il vostro punteggio di compatibilità. Canta con amici e familiari o unisciti al tuo idolo per massimizzare il punteggio.

: Trova il match perfetto! Meglio cantate insieme, più alto sarà il vostro punteggio di compatibilità. Canta con amici e familiari o unisciti al tuo idolo per massimizzare il punteggio. World Contest : sei tu contro il mondo! Scala la vetta della classifica sfidando gli amici o un altro cantante online in tutto il mondo.

: sei tu contro il mondo! Scala la vetta della classifica sfidando gli amici o un altro cantante online in tutto il mondo. Jukebox : rilassati e goditi un elenco di brani per la tua prossima jam session.

: rilassati e goditi un elenco di brani per la tua prossima jam session. Let’s Party : otto giocatori, due squadre e modalità di gioco scelte casualmente: questa opzione porterà la tua festa Let’s Sing al livello successivo.

: otto giocatori, due squadre e modalità di gioco scelte casualmente: questa opzione porterà la tua festa Let’s Sing al livello successivo. Playlist Creator: questo sistema ora ti consente di scegliere quale modalità riprodurre e le canzoni che desideri cantare. Il giocatore ora può creare la propria playlist e riprodurla in modalità classica e feat.

Let’s Sing 2022sarà disponibile da novembre su PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e su PlayStation 5.