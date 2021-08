Pokémon Masters EX: nuovo trailer per festeggiare il secondo anniversario!

Questo fine settimana, l’app per mobile Pokémon Masters EX compirà due anni dal suo lancio, il quale avvenne il 29 agosto 2019. DeNA (software house responsabile dello sviluppo del titolo) e The Pokémon Company, per questa speciale occasione, hanno provveduto a diffondere un trailer proprio per festeggiare i due anni che compirà il gioco a breve!

Nel trailer celebrativo di Pokémon Masters EX, che vi riporteremo di seguito, è stata fatta vedere una carrellata di allenatori provenienti da tutte le regioni che sono state approfondite nei titoli principali della serie: Kanto (Pokémon Rosso, Blu, Verde e Giallo), Johto (Pokémon Oro, Argento e Cristallo), Hoenn (Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo), Sinnoh (Pokémon Diamante, Perla e Platino: ai primi due verrà dedicato un remake proprio quest’anno), Unima (Pokémon Nero e Bianco), Kalos (Pokémon X e Y), Alola (Pokémon Sole e Luna) e la più recente Galar (con Pokémon Spada e Scudo).

Nel nuovo trailer, inoltre, è stato comunicato che verranno rese disponibili le seguenti espansioni:

Master Sync Pair Lylia e Lunala (dal 27 agosto al 29 settembre 2021);

Master Sync Pair N

Master Sync Pair Rocco e Rayquaza (dal 31 agosto al 29 settembre 2021).

Non è finita qui. Oltre alle tre espansioni di cui sopra, sarà possibile trovare (con un po’ di fortuna) la capopalestra d’acqua Misty con un nuovo costume accompagnata dal suo fedele Psyduck. In questo periodo di festeggiamenti, per chi lo vorrà, si potrà anche cogliere l’occasione di sincronizzarsi con altri giocatori per ottenere anche più di 10 mila gemme.

Ricordiamo, infine, che il nuovo arco narrativo di Pokémon Masters EX composto da capitoli interamente dedicati agli antagonisti avrà inizio il 15 settembre 2021, insieme al Kanto Prelude. Per ulteriori informazioni vi consigliamo di dare un’occhiata al sito ufficiale del gioco. Il titolo è attualmente disponibile gratuitamente per i dispositivi iOS e Android.