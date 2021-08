Farming Simulator 22: gameplay trailer e Season Pass al gamescom 2021

Anche Farming Simulator 22 di GIANTS Software arriva al gamescom 2021 e porta con sé un sacco di novità interessanti: dal Season Pass ad un nuovo gameplay trailer e altro ancora che verrà poi approfondito durante una diretta dedicata al titolo ispirato al mondo agricolo.

Di Farming Simulator 22 è stato condiviso un interessante gameplay trailer (che troverete in calce alla notizia) che, per la prima volta, mostra delle vere e proprie scene tratte dal gioco: vengono mostrati alcuni macchinari da lavoro e determinate aree giocabili. Una di queste è l’esclusiva mappa mediterranea ispirata ai territori francesi in cui si coltiva la vite. La mappa prende il nome di Haut-Beyleron, il quale sarà ideale per la coltivazione di olive, uva e sorgo, una tipologia di cereale.

Oltre alle inedite mappe che saranno giocabili, il simulatore agricolo offrirà ai giocatori anche la possibilità di usufruire di oltre 400 macchine e veicoli, tre nuovissime mappe e funzionalità di gioco innovative, come il ciclo delle stagioni, la catena di produzione dei beni agricoli e non è tutto. Il titolo, man mano che passerà il tempo, verrà supportato dalla software house, la quale ha già in programma un Season Pass per il primo anno.

Il primo Season Pass includerà tre pacchetti di contenuti aggiuntivi ed un’espansione che verrà rilasciata sotto forma di DLC entro l’anno dall’uscita. Oltre a ciò, aspettatevi anche alcuni contenuti scaricabili gratuitamente che andranno ad arricchire l’esperienza di gioco. Il CEO di GIANTS Software, ovvero Christian Ammann, ha dichiarato quanto segue:

Parteciperemo a gamescom con Farming Simulator. Il gioco è nella fasi finali dello sviluppo, siamo orgogliosi di rivelare ulteriori informazioni e contenuti alla più grande fiera di videogiochi del mondo e di mostrare ai nostri fan il primo trailer di gameplay.

Ricordiamo a tutti, infine, che la diretta dedicata al simulatore si terrà venerdì 27 agosto alle ore 21.00 italiane e che Farming Simulator 22 sarà disponibile a partire dal 22 novembre su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale di GIANTS Software qui.