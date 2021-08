eFootball: nuovo gameplay durante il gamescom 2021

In occasione della gamescom 2021, Konami Digital Entertainment B.V. ha svelato numerosi dettagli e caratteristiche del gameplay di eFootball, la nuova esperienza simulativa calcistica dai creatori di PES e Winning Eleven. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale. Trovate tutte le caratteristiche qui. Di seguito una panoramica di alcune caratteristiche del gameplay:

Controllo della palla

I giocatori saranno in grado di controllare la forza del tocco sulla palla e di determinare la velocità di dribbling; dal primo controllo alla conduzione di palla, come nel mondo reale. Inoltre, su PlayStation 5, eFootball sfrutterà il feedback aptico e i grilletti adattivi del Dual Sense per far percepire la differenza dei movimenti del giocatore.

Ingannare il difensore

Grazie alla grande libertà di controllo che il giocatore avrà sulla palla, ogni azione si trasformerà in un gioco mentale. Sarà possibile effettuare con comandi molto intuitivi un’ampia varietà di dribbling e finte. In combinazione, queste azioni renderanno ogni scontro emozionante, sia per l’attaccante sia per il difensore.

Ruba la palla e crea opportunità

I giocatori potranno bloccare il tiro dell’avversario con il loro corpo o intuire i movimenti dell’avversario e intercettare così il passaggio. Naturalmente, rubare la palla vicino alla porta avversaria creerà importanti opportunità per andare a rete.

Scontri fisici

eFootball ricrea fedelmente le dinamiche degli scontri fisici, estremamente importanti nel calcio reale, introducendo un comando di carica per la difesa fisica. Inoltre, i giocatori della squadra che attacca possono utilizzare il corpo a corpo per mantenere la palla in gioco, rendendo il gioco offensivo e difensivo molto più dinamico.

Eseguire un tiro di precisione

L’opzione che permette di caricare un tiro di precisione, caratterizzata da nuove animazioni, renderà il gioco ancora più tecnico ed eccitante. I giocatori saranno in grado di eseguire calci speciali, come cross di precisione, passaggi rapidi filtranti e rising shot. Queste nuove azioni richiederanno più tempo per essere eseguite, per questo motivo i giocatori dovranno sfruttare al meglio le opportunità che si presenteranno durante la partita.

eFootball sarà disponibile in tutto il mondo come free-to-play da questo autunno, inizialmente su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 e PC tramite Steam, subito dopo sarà disponibile per dispositivi mobile.