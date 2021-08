Marvel’s Midnight Suns Anteprima: ritorno all’oscurità

All’Opening Night Live della Gamescom 2021, tutti i videogiocatori presenti alla serata sono rimasti incollati alla sedia quando, assolutamente a sorpresa, è stato proiettato il primo trailer di Marvel’s Midnight Suns. Il titolo, su cui si vociferava da tempo, ha presentato con un video molto dinamico, cosa ci aspetta in questa nuova entusiasmante avventura dell’universo Marvel. Nonostante non sia stato mostrato nulla del gameplay, sono davvero tanti gli spunti forniti per poter sognare cosa ci attende all’uscita del videogioco, preannunciata per marzo 2022 su Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5, Nintendo Switch e PC.

Marvel’s Midnight Suns: eroi contro il male

Anche se il video di presentazione è stato molto avaro su quello che ci aspetta nel videogioco, diverse sono le informazioni che sono già trapelate sulla storia di Marvel’s Midnight Suns. Il videogioco trae ispirazione da una saga marveliana degli anni ’90, nella quale Ghost Rider, per fronteggiare la minaccia della madre di tutti i demoni Lilith, riunisce una squadra di supereroi e antieroi, che combattono sotto il nome di Figli della Mezzanotte (Midnight Sons). All’interno di questo gruppo vediamo lottare fianco a fianco il Dottor Strange insieme a Blade e Morbius, giusto per citarne alcuni. È chiaro quindi che l’ispirazione del videogioco nasce direttamente dal fumetto storico, non solo per l’assonanza tra i titoli ma anche per i personaggi che abbiamo potuto ammirare.

Insieme ai già citati Dottor Strange, Blade e Ghost Rider (Robby Reyes, il pilota dell’auto posseduta), potremo vestire i panni anche di Iron Man e Capitan America dagli Avengers, Wolverine e Magik dal gruppo degli X-Men e anche la giovane incantatrice Nico Minoru, già membro dei Runaways. Pur avendo a nostra disposizione tutti questi eroi, che nella versione finale del gioco raggiungeranno la cifra complessiva di 13, la vera protagonista dell’avventura sarà la Cacciatrice, un character nuovo e totalmente personalizzabile con una quarantina di poteri e capacità tra le più famose, da gestire con particolare attenzione. Quello che ci troviamo di fronte è un universo cupo, per ciò potremo scegliere sia poteri della luce che quelli dell’oscurità. Quale direzione prenderà la nostra protagonista?

Un’oscurità palpabile e avvolgente

Quello che si è potuto intravedere è un universo Marvel dominato da forti tinte oscure, che ci fanno leggere gli ambienti fumettistici e colorati a cui la casa produttrice, ormai multimediale, ci ha abituato negli ultimi anni, da una nuova prospettiva. Il gruppo di personaggi si presenta in maniera differente dal solito, anche dal punto di vista estetico, mescolando eroi e antieroi provenienti da differenti saghe e riunendoli all’interno di quello che sarà il nostro quartier generale: l’Abbazia. Un punto centrale dove potremo approfondire la conoscenza dei nostri compagni d’avventura, instaurare legami più solidi e sviluppare delle vere e proprie sottotrame.

Su tutto aleggia una minaccia soprannaturale, sottolineata dalla canzone Enter Sandman di Alessia Cara & The Warnings che accompagna il video, che i nostri supereroi preferiti dovranno affrontare, forse scendendo a patti anche con la propria morale. Proprio come nel fumetto anni ’90, anche qui dovremo sconfiggere la perfida e demoniaca Lilith, con ai suoi ordini potenti forze del male. Tra queste intravediamo anche una figura raccapricciante, forse una bestia di lovecraftiana memoria oppure il temibile Chthon, che compare tra le pagine di un mistico tomo. Insomma, un mix di tanti elementi differenti che appaiono ben amalgamati insieme, pronti a darci una nuova avventura da vivere.

Marvel’s Midnight Suns: un gioco tutto da sviluppare

Marvel’s Midnight Suns sarà uno strategico a turni, strutturato in diverse missioni, all’interno del quale potremo creare squadre di tre personaggi. Non si può dire molto altro ma abbiamo grandi speranze per quello che sarà il gameplay. Il gioco infatti è sviluppato da Firaxis, con a capo Jake Solomon, famoso per aver creato la saga di X-COM. Il designer fu contattato proprio da casa Marvel, dopo l’uscita di XCOM 2. È proprio grazie a lui che si è deciso di prendere ispirazione da Midnight Sons per la creazione dell’ambiente narrativo del videogioco. Nonostante l’occhio fisso al passato, Firaxis ha deciso comunque di guardare con attenzione al presente del MCU. Diversi sono infatti i rimandi anche alle avventure dei supereroi più recenti, presi dal grande e piccolo schermo. Lilith, ad esempio, cercherà anche di ricomporre il temibile Darkhold, comparso in diverse avventure Marvel, e sfruttare il suo enorme potere per i propri malefici scopi.

L’idea di unire il famoso mondo di supereroi all’interno di un’avventura stile XCOM, sembrava molto allettante. Una volta seduti intorno al tavolo per discutere la struttura del gioco, però, si sono resi conto che ciò non sarebbe potuto accadere. Marvel’s Midnight Suns non può essere un nuovo XCOM. Il titolo è completamente differente da ciò che la casa produttrice aveva già sviluppato. Basti solo pensare che invece di avere armi da fuoco, questa volta i nostri eroi hanno a disposizione tutta una serie di poteri sempre differenti e visivamente spettacolari. Solomon ha dovuto quindi impostare il gioco su una visione diversa rispetto a prima. Se da un lato, per tutti i fan di XCOM questa può sembrare una brutta notizia, dall’altra guardiamo il lato positivo: Marvel’s Midnight Suns non sarà un semplice copia e incolla del passato ma avrà al proprio interno qualcosa di originale e differente, pensato e sviluppato appositamente.

DATA D’USCITA: marzo 2022

PIATTAFORME: Xbox One, Xbox Series X | S, PS4, PS5, Nintendo Switch e PC

SVILUPPATORE: Feraxis Games; Marvel Games

PUBLISHER: 2K Games

Marvel’s Midnight Suns si è presentato all’Opening Night Live della Gamescom 2021 con un video accattivante ma povero di informazioni sul gameplay. Nonostante questo, è stato bello scoprire come Jake Solomon di Feraxis, che sta sviluppando il gioco, abbiamo preso in grande considerazione il passato e il presente di Marvel per sviluppare la narrazione del gioco. Lilith, la madre dei demoni, è risorta e toccherà ad alcuni supereroi e antieroi di diverse saghe, fare squadra per fermare e sconfiggere le forze del male. All’interno di questo videogioco strategico a turni, potremo quindi scegliere tra 13 dei più o meno famosi eroi dei fumetti, per formare una squadra di tre membri e scontrarci con creature demoniache. A guidare il gruppo ci sarà la Cacciatrice, vera protagonista della storia, che potremo personalizzare con poteri specifici. Il tutto viene sviluppato all’interno di un mondo oscuro, più cupo rispetto a quelli che casa Marvel ci ha abituati a scoprire nel corso degli anni. I presupposti affinché Marvel’s Midnight Suns sia un titolo veramente interessante, ci sono tutti. Per tutti i curiosi, non temete: anche se la data d’uscita fissata a marzo 2022 è ancora lontana, il 1 settembre verrà presentato il gameplay ufficiale. Manca poco ormai!