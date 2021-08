Il VR Sim Traffic Jams è disponibile da oggi su PlayStation VR

Vertigo Games, il ramo di sviluppo e pubblicazione specializzato in realtà virtuale di Koch Media Group, e Little Chicken Game Company (REKT!, Track Labs) sono lieti di annunciare che il simpatico sim VR Traffic Jams è ora disponibile su PlayStation VR con uno sconto del 25% per i membri PlayStation Plus fino al 9 settembre. Già pubblicato su Oculus Quest e PC VR all’inizio di quest’anno, Traffic Jams porta il divertimento stravagante del controllo del traffico ad un pubblico completamente nuovo di giocatori PlayStation VR a partire da oggi.

Traffic Jams introduce una versione divertente e unica di simulazione del controllo del traffico piena di colpi di scena inaspettati, offrendo un gameplay facile da imparare ma difficile da padroneggiare per entusiasmare sia i giocatori VR nuovi che quelli esperti. La simulazione VR è ambientata in uno stravagante mondo cartoon che si presta perfettamente alle sfide ancora più pazze che i giocatori devono affrontare, fastidiose e decisamente oltraggiose. Con il suo lancio su Oculus Quest e PC VR nell’aprile di quest’anno, vari giocatori e la rinomata stampa di giochi VR hanno già espresso la loro esperienza positiva con Traffic Jams. Il gioco ottiene un punteggio di 4 su 5 sul negozio Oculus ed un punteggio degli utenti positivo del 92% su Steam.

Nel quartiere più caotico che ci sia, si sono spenti tutti i semafori. Sta a te mantenere il traffico scorrevole di fronte a eventi oltraggiosi e furia stradale incontrollabile! Partendo da un angolo tranquillo in una piccola città, le offerte di lavoro iniziano presto ad arrivare da città iconiche in tutto il mondo, dove dovrai guidare pedoni maleducati, conducenti impazienti e qualche meteorite occasionale lungo la strada prima che la rabbia della strada colpisca. Sembra facile? Pensa di nuovo! Questo stravagante gioco VR genera mostri, disastri (non) naturali fino a 4 amici non VR in modalità party (divano)!