Netflix: partito il servizio test per il gaming

Netflix muove i suoi primi passi per quanto riguarda il mondo dei videogiochi. L’azienda di film e serie ha infatti fatto partire un servizio di test per il gaming, al momento limitato solo alla Polonia. L’account Twitter Netflix Geeked fa infatti sapere che da oggi gli utenti in Polonia possono provare il servizio per giochi mobile, su Android, con due titoli: Stranger Things: 1983 e Stranger Things 3.

L’azienda fa sapere che sono ancora i primi giorni, e ci starà tanto lavoro da fare nei mesi a seguire. In un tweet successivo viene poi confermato che:

In aggiornamenti successivi verrà fatto sapere di più su questa sezione gaming. Qui sotto potete vedere i tweet.

Here’s what you can expect:

– No ads

– No in-app purchases

– Games included with your Netflix membership

We’ll keep you updated as we explore what gaming looks like on Netflix. Stay tuned. pic.twitter.com/IvoEw4sTgQ

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 26, 2021