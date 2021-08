Dying Light 2 Stay Human: Dying 2 Know della gamescom e annuncio primo capitolo su Switch

Come promesso, per questa gamescom 2021 Techland ha mostrato il terzo episodio del Dying 2 Know, format in cui gli sviluppatori mostrano le novità di Dying Light 2 Stay Human, e che noi abbiamo seguito anche in diretta sul nostro canale Twitch.

Presentato dal lead game designer Tymon Smektala, il nuovo episodio di è concentrato su parkour, combattimento e umani.

Il primo ospite è stato Kacper Kowalczuk, Senior Game Programmer, che ha parlato della libertà in gioco resa grazie al parkour, con le animazioni riviste rispetto al primo capitolo, centinaia di nuove, per dare una sensazione fisica il più reale possibile. Ha fatto capire che è importante trovare le sinergie giuste per utilizzare il parkour come attacco.

Matt Courtois, Lead Technical Gameplay Animator, ha parlato della difficoltà di fare un buon combattimento corpo a corpo in un gioco in prima persona, parlando del “progressive hit-action”, in cui colpi consecutivi su un nemico migliorano la loro reazione, a seconda della categoria di arma che si usa. Il consiglio che dà Courtois ai giocatori è quello di essere creativi, sfruttando l’ambiente di gioco.

Smektala fa sapere che è disponibile gratuitamente, nel primo Dying Light, l’arma “Brilliant Hammer” che sarà presente in Dying Light 2, e poi viene mostrato il gameplay trailer, già visto in occasione dello showcase di Xbox.

Il producer Szymon Strauss e il Lead 3D Weapon Artist Marek Musial hanno parlato, non a caso, del processo creativo delle armi, facendo capire di come, vista la situazione post apocalittica che incombe da tempo, non ci sono nuove armi nei negozi, e quindi bisogna fare il proprio equipaggiamento partendo da quello che si trova, per rendere più credibile l’ambientazione stessa. Armi che possono essere modificate e migliorate, partendo da una base.

Dopo una parentesi relativa al cosplay, il Game Designer Michal Dudziak e il Senior Game Programmer Adam Michalowski hanno parlato della città del gioco, e di come cambia a seconda della fazione che si sceglie, tra Survivors e Peacekeepers: dagli oggetti che si trovano, agli elementi nella mappa. In più hanno fatto sapere che i mostri attaccano in gruppo, ma senza tattiche, mentre i nemici umani hanno movimenti più complessi e cooperano.

Nella parte finale, Smektala annuncia che il primo Dying Light arriverà su Nintendo Switch, in una Platinum Edition.

Ricordiamo che Dying Light 2 Stay Human sarà disponibile dal 7 dicembre su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Vi lasciamo qui sotto con il video dell’intero episodio e con l’immagine della Dying Light Platinum Edition per Switch.