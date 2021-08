Future Games Show: ecco cosa è stato mostrato

Dopo l’IGN Awesome Indies, è andato in scena il Future Games Show durante la gamescom 2021, che abbiamo seguito anche sul nostro canale Twitch. Ecco cosa è stato mostrato:

Il primo titolo ad essere mostrato è Warhammer 40,000 Chaos Gate Daemonhunters, con un trailer cinematografico, e poi tocca al battle royale con gli animali, Super Animal Royale. Viene poi mostrato un nuovo filmato di Life is Strage: True Colors. Poi è stato fatto vedere Sands of Aura.

Dopo una parentesi sulle demo su Steam dei titoli presenti al Future Games Show, viene annunciata la data d’uscita di Jurassic World Aftermath Part 2, che arriverà il 30 settembre. Tocca poi all’action Project Relic. Dopo gli scenari marini di Moonglow Bay, l’horror In Sound Mind, e il “Gta medievale” Rustler, c’è una parentesi sul multiplayer di Salt and Sacrifice.

Nella parte successiva viene mostrato un gestionale gestito da… castori, Timberborn. Viene poi annunciato Trading Time, e poi mostrati Smalland e Dolmen, già visto all’Opening Night Live. Dopo una carrellata rapida di titoli in una selezione di giochi di Steam, dal nome “Ones to Watch” viene mostrato l’horror Madison.

Una corposa parte dello showcase è stata data a Dokev, mostrato all’Opening Night Live, con un’intervista agli sviluppatori. Poi, parentesi dei giochi in arrivo di team17, con la tagline “the spirit of the indipendent game”: Greak: Memories of Azur, Hammerting, Batora Lost Haven, Epic Chef, Hell Let Loose, Broken Roads, Honey I Joined A Cult, Sheltered 2, The Unliving e Crown Trick.

Il TPS Arcadegeddon si prende la sua parte di show parlando dell’aggiornamento estivo, dopodiché parlano gli sviluppatori di Vampire The Masquerade Blood Hunt. Poi viene mostrato Medieval Dinasty e successivamente il gioco fatto su Dreams: si tratta di Noguchi’s Bell Series.

Viene poi mostrato un titolo sulla cultura peruviana, Imp of The Sun. Dopo il DLC di Maneater Truth Quest, tocca all’action con protagonista un topo, Tails of Iron.

Dopo la carrellata di titoli di Freedom Games, viene mostrato, con un trailer cinematico, Gun Grave G.O.R.E., in uscita nel 2022. Poi tocca ad Alaskan Truck Simulator e War Hospital. Dopodiché vengono fatte vedere diverse caratteristiche di Jurassic World Evolution 2 con la presenza di Jeff Goldblum, e l’annuncio di nuovi dinosauri: l’ittiosauro e un nuovo pterosauro. Serial Cleaners 2 si mostra con il trailer sul personaggio Bob.

Viene poi mostrato l’interessante metroidvania Nine Years of Shadow con un gameplay trailer, per poi passare a Far Changing Tides e successivamente a Balsa, titolo con velivoli fatto dal creatore di Kerbal Space Program.

Nella parte finale torna Team17, con l’FPS Trepang2, per poi chiudere con Nickelodeon All Star Brawl, con l’annuncio di due nuovi personaggi che si uniscono al roster: CatDog e April O’Neil.