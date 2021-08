Tails of Iron, il gioco di ruolo ambientato in epoca medievale sta per arrivare e, per l’occasione, durante il Future Games Show si è mostrato in un nuovo ed accattivante trailer (che troverete in calce alla notizia).

Il titolo uscirà il 17 settembre 2021 su PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch.