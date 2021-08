Life is Strange True Colors mostrato al Future Games Show!

Con la data d’uscita del 10 settembre che si fa sempre più vicina, Life is Strange True Colors è tornato a mostrarsi durante il Future Games Show della Gamescom 2021 con un altro trailer gameplay!

Nella clip abbiamo potuto ammirare la grafica sensazionale del titolo, e le animazioni fluidissime dei protagonisti. Insomma, Life is Strange True Colors si candida veramente a essere un’avventura grafica come se ne sono viste pochissime!

Vi ricordiamo che il titolo di Square Enix e Deck Nine Games arriverà il 10 settembre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC e Google Stadia, mentre più avanti arriverà anche la versione per Nintendo Switch!