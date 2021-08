Bloodhunt: tante novità dal Future Games Show!

Vampire the Masquerade Bloodhunt è in procinto di arrivare in early access su Steam (sarà disponibile dal 7 settembre e sarà free-to-play), e il battle royale vampiresco di Sharkmob ha dunque deciso di svelare qualcosa ai suoi giocatori con un video durante il Future Games Show!

Gli sviluppatori del titolo sono infatti intervenuti per spiegare alcune delle features del titolo, da alcuni aspetti del gameplay alla customizzazione del proprio personaggio, che sarà tra le più libere di sempre, e permetterà davvero di costruire il proprio vampiro perfetto!

Dunque siete pronti? Vampire the Masquerade Bloodhunt sarà disponibile a partire dal 7 settembre! Non lasciatevelo sfuggire!