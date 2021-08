Gungrave G.O.R.E.: trailer da brividi al Future Games Show!

Non si può dire che Gungrave G.O.R.E. non sia un progetto che sa farsi attendere. Il titolo di Iggymob e Koch Media è in lavorazione da anni, ed è stato rimandato più volte, ma nonostante tutto i fan sono ancora legatissimi al gioco, e la comparsa di ogni trailer si rivela un evento. E così è stato anche per questo Future Games Show!

Gungrave G.O.R.E. ha fatto infatti la sua comparsa con un trailer cinamatico davvero sanguinoso e violentissimo, che ci ha fatto capire quanti passi avanti abbia fatto il titolo di Iggymob! Preparatevi ad affrontarlo allora: questo sparatutto non aspetta che voi!