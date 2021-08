Nine Years of Shadows mostrato al Future Games Show!

Il Future Games Show continua a deliziarci con tanti nuovi trailer, tra cui spicca quello di Nine Years of Shadows, titolo action in 2D a scorrimento orizzontale, ambientato in un reame maledetto, in cui dovremo attraversare dei dungeon popolati da creature sempre più mostruose mano a mano che andiamo avanti.

Un metroidvania indie che sembra capace di sorprendere, e che ha delle grosse ambizioni con musiche straordinarie e un comparto grafico veramente affascinante, impreziosito da uno stile di disegno davvero senza tempo. Siete pronti a passare nove anni nell’ombra? Nine Years of Shadows sta arrivando, e può essere già messo in wishlist su Steam!