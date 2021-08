Prinny Presents NIS Classics Vol. 1 Recensione: due classici su Switch

Prinny Presents NIS Classics Vol. 1 è il primo di una (speriamo) lunga serie che ha come obiettivo principale quello di far conoscere i grandi classici della scuderia NIS America al pubblico attuale, riportando sulle nuove piattaforme, come appunto il Nintendo Switch, le piccole grandi perle del passato, ed in particolare i Giochi di Ruolo per cui lo sviluppatore Nippon Ichi Software si è fatto conoscere ed amare dai giocatori di tutto il mondo, soprattutto la serie tattica Disgaea, che ha portato la maggior fama al developer giapponese. Per questo primo ed interessante volume sono stati scelti due grandi classici, ovvero Soul Nomad and The World Eaters, Tactics RPG del 2007 originariamente uscito su PlayStation 2 e Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remasterd, ovvero la riedizione ampliata del 2009 per Nintendo Wii e PlayStation Portable di Phantom Brave, titolo originariamente nato su PlayStation 2 nel 2004. Entrambi titoli con circa quindici anni di carriera, dunque, che fa molto piacere rivedere sulle console attuali. La mascotte dell’operazione nostalgia è il simpaticissimo Prinny, che molti ricorderanno per i titoli a lui dedicati, uno stralunato uccellino blu che ormai è una sorta di simbolo della casa di software.

Prinny Presents NIS Classics Vol. 1: Soul Nomad and The World Eaters

Il primo titolo del dittico è un interessante Gioco di Ruolo tattico a turni che offre una trama molto solida ed un gameplay altrettanto ben strutturato ed appassionante, oltre che una grafica di impostazione retrò volutamente in stile anni novanta che vuole ricordare, nelle intenzioni dello sviluppatore Nippon Ichi Software i grandi titoli del passato dell’epopea indimenticabile di Super Nintendo e SEGA Mega Drive. Chi ha vissuto personalmente quell’epoca non potrà far altro che versare una lacrimuccia, la nostalgia corre veloce giocando questo eccezionale Tactics RPG. La brillante e complessa trama ci vede nei panni di un giovane ed inesperto giovane guerriero che ha ricevuto una misteriosa spada magica chiamata Onyx Blade, con cui è chiamato a combattere contro delle misteriose creature demoniache note come i World Eaters, ovvero i Divoratori del Mondo, che si sono svegliati da un sonno bicentenario e sono pronti a scatenare l’Inferno in terra. La cosa che nessuno si aspetta, però, è che lo spirito del Signore Delle Tenebre, ovvero il malvagio Gig, imprigionato da due secoli dentro la spada magica, grazie alla gesta dell’eroina Lady Layla riesca a fuoriuscire parzialmente dal suo sonno per fondersi con l’attuale guerriero e detentore della spada stessa. Una situazione paradossale ed assurda, per cui l’Eroe e la sua Nemesi malvagia siano adesso diventati una cosa sola! Questo piccolo escamotage narrativo rende la trama parecchio brillante, mostrando in un continuo equilibrio tra bene e male il personaggio, indeciso sempre se seguire la via della virtù assoluta o farsi sopraffare dalla malvagità recondita e dal lato oscuro rappresentato dall’anima nera di Gig. Il complesso incipit ci porta lungo una enorme serie di combattimenti a turni di tipo strategico, con apposite arene a scacchiera di impostazione 3×3 in una evocativa visuale isometrica. Piuttosto che a Disgaea, però, il titolo è più facilmente comparabile allo splendido LaPucelle Tactics, altro titolo dello sviluppatore Nippon Ichi Software realizzato per PlayStation 2 nell’ormai lontano 2002. All’ottima componente visiva in stile anni novanta si aggiunge un buon comparto sonoro con melodie che spaziano tra il rock sperimentale e la composizione eroico trionfalistica. Conclude l’offerta un ottimo doppiaggio in inglese e giapponese, ben recitato. Per completare il titolo al cento per cento, incluse le sub quest e tutti gli extra, è richiesta l’incredibile cifra di ben duecento ore di gioco! Prinny Presents NIS Classics Vol. 1 comincia decisamente bene. Trovate la pagina ufficiale della raccolta al seguente LINK.

Prinny Presents NIS Classics Vol. 1: Phantom Brave The Hermuda Triangle Remastered

Il secondo titolo proposto dalla interessante raccolta storica Prinny Presents NIS Classics Vol. 1 è un altro piccolo classico, che magari non ha raggiunto lo status di cult game tra gli appassionati di Tactics RPG come il precedente, ma che, in quasi venti anni di carriera, si è guadagnato una nutrita schiera di appassionati, grazie alle sue intrinseche qualità compositive, che presentano una trama interessante ed un gameplay molto solido, divertente e ben studiato. La storia editoriale del titolo è abbastanza complessa, poiché il gioco nasce nel 2004 per piattaforma PlayStation 2, un sistema decisamente prolifico per gli RPG e su cui Nippon Ichi Software ha realizzato davvero tante ottime produzioni. Tre i nomi chiave delle personalità a cui si deve il titolo, ovvero il Game Designer Yoshitsuna Kobayashi, il Character Designer Takehito Harada ed il Music Composer, Tenpei Sato. Molto evocativa l’onirica trama, che si dipana attraverso l’affascinante setting di misteriose isole che vanno a comporre il pacifico e rilassante mondo di Ivoire. Ma la pace, lo sappiamo, negli Errepiggì, non è destinata mai a durare a lungo, ed ecco che una potente e malvagia forza oscura decide di minacciare le tranquille acque di questo mondo insulare. Spetterà ad una teenager salvare l’universo, il nostro avatar è infatti una ragazzina di soli tredici anni di nome Marona, orfana di entrambi i genitori e dotata di un dono unico, ovvero la capacità di comunicare con i fantasmi, cosa che si rivelerà parecchio utile durante il gioco. Diversi fantasmi infatti si manifesteranno man mano che la trama andrà avanti, ognuno con le sue capacità peculiari.

Primo tra tutti Ash, lo spettro guardiano della ragazzina. Il gameplay di Phantom Brave si basa su un sistema di combattimento a turni di tipo strategico dove l’evocazione dei fantasmi sarà, come intuibile, un elemento fondamentale. Ogni spettro si lega ad un elemento fisico in game, ad esempio un albero, e può essere controllato durante la battaglia, per un numero limitato di turni. Il fantasma avrà caratteristiche diverse a seconda dell’oggetto che possiede, diventando più resistente, più lento e così via. Ad ogni battaglia vinta si acquistano preziosi punti esperienza e upgrade nell’equipaggiamento. La struttura del titolo è atipica, infatti Phantom Brave è presentato come un vero e proprio romanzo, diviso in venti diversi capitoli. Ognuno di loro ha una quest principale da risolvere ed è propedeutico al successivo. Tra un capitolo e l’altro è possibile visitare la nostra casa base sull’Isola Fantasma, da dove si possono reclutare i fantasmi per affrontare il capitolo successivo. Molto interessante la possibilità di livellare l’eroina rigiocando capitoli già finiti o affrontando appositi dungeon casuali da allenamento, per poter far crescere i personaggi o accumulare risorse. La presenza della particolare riedizione per Nintendo Wii, ovvero Phantom Brave: The Hermuda Triangle del 2009, inoltre, rappresenta un buon valore aggiunto, perché questo port presentava, all’epoca, capitoli nuovi, personaggi ed oggetti inediti, una grafica migliorata e, soprattutto, una interfaccia utente rinnovata e resa più agile rispetto all’originale. A questo si unisce un party inedito di ben cinque nuovi eroi che aiutano Marona nel suo compito, e l’inedito sistema “confine” che combina l’evocazione di fantasmi specifici adatti alla situazione o alla battaglia, rendendo il tutto meno try and error. Un titolo in definitiva davvero ben realizzato, affascinante ed evocativo, nel vero senso della parola…

Data d’uscita: 31 agosto 2021

Piattaforme: PC, Nintendo Switch

Sviluppatore: Nippon Ichi Software

Publisher: NIS America

Prinny Presents NIS Classics Vol. 1 inizia una serie di raccolte tematiche che vanno a presentare diversi classici della scuderia di NIS America, che include le grandi produzioni ruolistiche di Nippon Ichi Software, leggendario padre di Disgaea. Se amate i Tactics RPG l’occasione è molto ghiotta, poichè, in una sola cartuccia, sono racchiusi due classici dell’epoca PlayStation 2, ovvero Soul Nomad and the World Eaters e Phantom Brave. Due Giochi di Ruolo tattici, di qualità, ben realizzati, con trame appassionanti e gameplay davvero ben collaudati. Non vediamo l’ora di mettere le mani sul secondo capitolo.