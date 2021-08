No More Heroes III: il director svela alcune curiosità

No More Heroes III esce oggi, 27 agosto, in esclusiva per la console della Grande N. Si tratta di un titolo che è stato molto atteso, soprattutto dai fan della serie che non vedevano l’ora di giocare il terzo capitolo a distanza di undici anni dal secondo. Il gioco lo abbiamo analizzato (qui la recensione) e, in occasione del day-one, il director di questo episodio ci ha fornito qualche spunto per approfondirlo ulteriormente.

Innanzitutto, però, si rende necessario offrire una panoramica di No More Heroes III per chi non lo conoscesse: il titolo ci metterà nei panni di Travis Touchdown, il quale dovrà scontrarsi contro alcuni supercriminali alieni. La mappa è di struttura open-world ed ornata da molteplici quest secondarie che andranno svolte (per chi lo desidera) di pari passo con l’andamento della trama principale.

Molte cose, ed in particolare sei curiosità, sono però all’oscuro dei fan di Travis e, pertanto, Suda 51 le ha condivise su YouTube tramite un breve video. Le curiosità spaziano dalle meccaniche del gioco che sono state introdotte rispetto ai capitoli precedenti, alla trama di No More Heroes, nonché qualche informazione riguardante Travis Strikes Again. Il director, inoltre, si è soffermato su qualche aspetto personale, come ad esempio il franchise di Nintendo da lui maggiormente apprezzato, oppure in che modo partorisce le migliori idee (fidatevi, questa non volete perdervela).

Ad ogni modo, noi vi ricordiamo che No More Heroes III esce proprio oggi per Nintendo Switch e che, di seguito, troverete il video dedicato a sei veloci curiosità sul titolo.