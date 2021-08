Lost Judgment: eccovi lo story trailer

Manca poco meno di un mese all’uscita di Lost Judgment, sequel del primo capitolo spin-off della serie di Yakuza. Il titolo, ad opera di Ryu Ga Gotoku Studio, seguirà ancora una volta le vicende di Takayuki Yagami, ex avvocato e ora detective privato, che vuole svelare a tutti i costi i segreti più oscuri di Kamurocho, uno dei quartieri più malfamati di Tokyo.

Se nel primo capitolo della serie abbiamo dovuto sventare i crimini commessi dalla “Talpa“, questa volta il mistero avvolge l’omicidio di Hiro Mikoshiba, di cui è sospettato Ehara. Nel frattempo, un gruppo di ladri che si aggira per Kamurocho in maschera, perseguita il detective Yagami, in quanto sempre più vicino alla verità sul caso. Ad introdurci in questo thriller dagli aspetti narrativi noir è lo story trailer pubblicato proprio stamani da SEGA su YouTube, il quale sarà visionabile al termine della notizia.

Come sono collegati i due casi? In che modo il crudo e spietato omicidio commesso nei confronti di Hiro Mikoshiba è connesso alla rabbia dei criminali verso Yagami? Per scoprirlo, Lost Judgment mette a disposizione dei giocatori vari enigmi da risolvere durante le fasi più prettamente investigative, ma non solo. Per far emergere la verità, Yagami dovrà farsi strada tra brutti ceffi per mezzo di combattimenti corpo a corpo, missioni secondarie e minigiochi (trapelati giusto qualche settimana fa).

Lost Judgment, sequel di Judgment, verrà rilasciato a livello internazionale a partire dal 24 settembre 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Il titolo supporta Xbox Smart Delivery e offre un aggiornamento gratuito della versione da PS4 a PS5. Attualmente è possibile anche effettuare il pre-order del gioco, in modo da potervi accedere tre giorni prima degli altri!